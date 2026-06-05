北京盼推鄭麗文選2028總統？作家：2步驟可擺平「三顆太陽」

國民黨主席鄭麗文上任以來動作不斷，繼先前赴中與中國國家主席習近平進行「鄭習會」後，近日又展開訪美行程。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任以來動作不斷，繼先前赴中與中國國家主席習近平進行「鄭習會」後，近日又展開訪美行程。對於外傳北京希望鄭麗文代表國民黨競選2028總統，作家趙曉慧分析，有2步驟可辦到，首先是不能讓「盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜」進入全民調或黨員投票，其次是對這三顆太陽的「分官封爵」。不過她也坦言這只是紙上談兵，現實上面臨的阻力不小。

趙曉慧在臉書發文表示，有消息指出，北京希望鄭麗文代表國民黨出馬競選2028總統，但她不是最有人氣的政治明星，盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜都比她眾望所歸，這一切要如何做到？

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趙曉慧指出，鄭麗文身為國民黨主席，要擺平民調最高的諸侯，第一步就是不能讓他們進入全民調或黨員投票。她可以利用現任黨主席的優勢，召開全國黨代表大會（全代會），取消初選改為直接徵召，當然她會製造一個「非鄭麗文不可」的理由。

再來是對這三顆太陽的「分官封爵」，軟硬兼施。讓韓國瑜繼續擔任立法院長，敲敲議事槌即可，日子過得輕鬆。至於盧秀燕，就來一個「鄭盧配」，或是讓盧秀燕出任行政院長，承諾將中台灣的建設列為最優先國家政策，照顧盧秀燕在台中的子弟兵。而個性溫吞的蔣萬安，估計不會出馬角逐2028總統大選，他會把台北市長第二任期做滿，免得落人口實他是「落跑市長」。

趙曉慧也強調，以上只是紙上談兵，在政治現實裡，鄭麗文想要一圓總統夢，面臨的阻力不小。如果鄭麗文敢強行沒收初選，盧秀燕不需要跟黨中央吵架，她只要在2026輔選台中市長接班人時展現「走自己的路」，甚至在2027年發動藍營縣市長、地方議長集體聯名抗議，威脅「總統大選不幫忙輔選」，鄭麗文就不妙了。

趙曉慧指出，之前的軍購案，鄭麗文配合北京的「3800億+N」版本，國民黨立委沒什麼人鳥她，最終軍購案通過的7800億元版本，是被國民黨地方諸侯門聯手強行填上了實打實的「4800億元」。

趙曉慧直言，盧秀燕、侯友宜、蔣萬安這群要打2026選戰的人心裡很清楚，如果真的照北京的意思只給3800億，這剛好提供民進黨打擊國民黨的理由，更害怕因此激怒美國，導致台股、高科技產業受創。

趙曉慧表示，軍購案以7800億版本通過，而不是鄭麗文主張的版本通過，這就是鄭麗文「令不出八德路」的力證，2028年北京想要強行「指定」鄭麗文沒收黨內總統初選，國民黨內部的反噬力量不可小覷。

趙曉慧強調，台灣的民主發展到今天，早就不是一兩個政治強人或外力在密室裡「指定」就能算數的。國民黨這一群演戲的諸侯雖然各懷鬼胎，但他們有一個共同的共同本能「怕死（怕沒有選票）」。

趙曉慧在文末直言，只要這個本能還在，鄭麗文那套「出口轉內銷」的掌權劇本，就註定只能是一場高難度的空中走鋼索。

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