藍分裂還在喬！彰化市長選舉「三腳督」 綠再得利？

彰化縣議員温芝樺來自「市長世家」，伯父與父親都曾當過彰化市長。（取自温芝樺臉書）

彰化市代會主席陳文賓為了參選彰化市長，起步很早。（取自陳文賓臉書）

民進黨彰化市長參選人、縣議員黃柏瑜。（黃柏瑜提供）

提名一波三折？國民黨彰化市長提名登記出現雙強相爭，來自「市長世家」縣議員温芝樺要求民調，彰化市代會主席陳文賓力主開放選舉，雙方僵持不下，黨部決定6月9日再次協調。陳文賓強調，只要開放選舉，他有信心獲得勝利。温芝樺表示，她要求初選的心意不變。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，他對於提名不會預設立場，協調一次不成，就進行第二次，希望有競爭的鄉鎮市長提名儘速完成，隨即進行其它鄉鎮市與縣議員的提名，因為提名時程已被縣長提名受到拖延了，不能再拖了。

陳文賓指出，温芝樺的伯父陳杰當年與同黨的陳木村，也是開放選舉；温芝樺的媽媽温吳麗卿與同黨的王敏光，也是開放選舉。難道只有彰化温家可以開放要求選舉，其它人選就不行嗎？何況，選舉就是要推出最強的人，初選不一定選出的人就是最強，他對自己有信心，只要開放選舉，他有信心贏得勝選。

温芝樺表示，她的立場都是一致，支持並堅持以公平、公正、公開的初選民調機制作為提名依據，讓制度說話、讓民意決定。

温芝樺說，只有建立制度，才能獲得基層信任，她相信無論結果如何，只要是在公開透明的機制下產生人選，大家都能接受並全力支持。

泛藍分裂 邱建富、林世賢當選彰化市長

民進黨今年提名縣議員黃柏瑜參選彰化市長，由於民進黨贏得勝選的邱建富、林世賢，都是在泛藍分裂拿下勝選，綠營認為藍營迄今仍無法完成提名，對於民進黨來說，就是彎道超車的最佳時機。

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