高鐵左營站、捷運興建「連通道」？史哲：工程需不影響增班

高鐵左營站與高雄捷運間的動線相當曲折。（記者王榮祥攝）

立委許智傑今在立院質詢時，關切高鐵左營站銜接高雄捷運的聯通道聽說暫緩？到底做還是不做？高鐵董事長史哲答詢強調一定會做，但需先考慮工程不影響增班。

轉乘不需再繞道

許智傑說，這項連通道工程不僅高雄市民都期盼，完工後更可讓所有高鐵、捷運轉乘的國人不需再繞道，可在高鐵月台出站後直通捷運，但本該於今年3月發包的案子，至今進度仍然是0！

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許智傑強調，肯定高鐵守護台灣軌道運輸安全的努力，也樂見新世代列車N700ST的導入，持續提升運輸品質，但該做的建設不能一直停留在規劃階段，市民期待看得見的進度。

史哲：這案子一定做

史哲答詢時強調「這案子一定會做！」，但他也提到現階段廠商意願低，且該工程須優先考慮不影響增班調度，史哲允諾等進一步評估完成後，會再向許智傑完整說明。

高鐵左營站與高雄捷運現有動線並不直接，民眾從高捷左營站轉乘高鐵，需先從地下一樓上到高鐵二樓購票或大廳層，再下樓至月台，全程繞行耗時約8至10分鐘；如果有連通道，就可直接從高鐵月台層利用新增垂直動線，直達地下捷運預留空間與出入口，省下一半移動時間。

台鐵新左營站月台可直接通往高雄捷運。（記者王榮祥攝）

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