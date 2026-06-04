蔡壁如不選彰化縣長卻辦廟口開講 原因曝光

蔡壁如週六日分別在彰化市國聖里廣玄宮、和美鎮福德宮對面空地廣場舉辦廟口開講。（資料照

民眾黨前立委蔡壁如剛宣布不選彰化縣長，週末隨即在彰化市、和美鎮接連推出兩場廟口開講，她說，廟口開講就是聆聽民意，整合藍白合，為了藍白的整合與團結，不是只辦這兩場，會繼續辦下去！

蔡壁如說，很多人關心她，沒有獲得提名會不會繼續走下去，她的答案很簡單，就是黨不提名是黨的選擇，繼續傾聽彰化人民的聲音，這是她的選擇。因此，她選擇用最接地氣的作法，就是直接前進廟口，站在人民中間，與大家面對面的交流。

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蔡壁如說，她辦廟口開講，最大主軸就是「藍白合」，為了讓藍白可以整合與團結。因為藍白合作不只是選舉策略，更重要的是要為當地的民眾找出解決問題的方法，要朝著「藍白共治」的方向來努力，透過跨黨派合作，共同解決地方與國家面臨的問題。

民眾黨在彰化縣有縣黨部，蔡壁如不是參選人，卻自力舉辦廟口開講，會不會遭到質疑，民眾黨在彰化縣有路線之爭？對此，蔡壁如回覆記者提問說，民眾黨部今年的主軸，不就是藍白合。這一切都是為藍白合，整合團結來傾聽民意。

蔡壁如6月6日晚間6點舉辦廟口開講，地點在彰化市國聖里廣玄宮；6月7日下午4點在和美鎮福德宮對面空地廣場。

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