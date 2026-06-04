台中2歲女童遭虐死 盧秀燕稱台南列管個案 綠營批只顧角色切割

周永鴻（中）痛斥女童在台中被虐死，盧秀燕只顧切割責任。（記者蘇孟娟攝）

一名2歲女童今年2月在台中遭母親同居男友虐待80天致死，震驚社會，台中市長盧秀燕今被問及此事指出，女童原來是台南列管個案，後來搬到台中，台中家防中心有通報原列管的台南，過程中不幸發生憾事，她強烈要求重罰、嚴懲；台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，意外發生地是在台中，一條小生命被結束，台中市府只啟動「解釋程序」，以台南列管案把市府的角色切割出去，推卸在地監督責任。

台中市社會局則表示，此案為台南市家防中心長期服務中的保護個案，台中市家防中心接獲警方通報脆弱家庭後，立即通報台南市家防中心持續追蹤；對於憾事仍不幸發生，社會局深感不捨，將檢視跨縣市通報機制，全力維護兒少安全與權益。

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周永鴻指出，根據檢方起訴資料與媒體報導，去年12月6日、12月9日民眾兩度報案，員警到場確認小女童有明顯瘀青、腫脹並拍照存證，依「脆弱家庭」通報台中市社會局，但社會局未派社工實地訪視，而是將案件轉回台南家防中心，台南則自行追蹤、未啟動跨轄協助，從12月9日警方通報到2月14日女童死亡的67天裡，竟沒有社工實地看過小女童。

周永鴻強調，就算台南是主責單位，孩子人在台中，台中市社會局接獲警方通報後，有沒有再跟台南反映、協調、追蹤，長達67天有沒有提出協助訪視的具體建議。

周永鴻說，一條小生命在台中被虐消失，市政府只顧啟動「解釋程序」，連盧秀燕身為市府首長也只強調女童是台南列管個案，再喊「司法重懲」，把台中市政府的角色切割出去，彷彿跟市府毫無關係，令人看不下去。

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