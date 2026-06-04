南港機廠社宅電梯變「大怒神」、半年修93次 北市府承諾月底完成改善

議員李明賢今天指出，南港機廠社宅電梯問題頻傳，更創下不到半年，就修繕93次的紀錄，要求市府慎重面對。（翻攝北市議會直播）

南港機廠社宅共容納1442戶，為北市規模最大的社宅，豈料社宅住戶頻頻陳情電梯故障等問題。議員李明賢今天質詢指出，南港機廠社宅電梯問題頻傳，更創下不到半年，就修繕93次的紀錄，要求市府慎重面對。都發局長簡瑟芳承諾會在六月底把全部問題改善完畢。

昨（3日）議員何孟樺、李明賢、陳宥丞、闕枚莎議員等人在南港機廠社宅召開協調會，針對住戶控訴的電梯頻頻出狀況、損壞，甚至還有「電梯突然下墜」的恐怖情況進行協商。

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面對電梯頻頻故障，業者崇友實業湯經理表示，故障的發生頻率比較高的原因，是因為「電梯使用量增加，相對故障率也會增加」，像是搬家等，會造成異常現象，目前公司現在的作法，在早上8點到晚上8點，會派遣駐點人員到現場，面對新狀況出現後，可以做出立即性的排除，本週也在進行全面排查，會持續改善，並接受市府的督促。

豈料，該說明引發住戶怒火，紛紛炮轟電梯有問題，怎可以推給「電梯使用量增加」來唬弄住戶。有住戶砲轟，百貨公司使用量更大，怎麼不見壞掉？其他住戶也提到，崇友實業是101的廠商，長年維持9成的妥善率，但是為何社宅會維護成這樣子？難道是101是知名地標而社宅不是，還是你們覺得社宅就可以罔顧人民的性命？再一名住戶也痛批，現在入住率只有50%，到時候住滿該怎麼辦？你們業者到底做了什麼？不是要一直講很空泛的話。

李明賢指出，根據統計，該社宅從去年12月開放，入住短短半年時間，累積報修案件竟高達2640件，其中1929件維修完成、335件仍處於待修狀態，簡直成了修繕無底洞，在眾多公共設施問題中，最令住戶提心吊膽的就是電梯安全。而電梯報修次數已創下93次的驚人紀錄。面對居民怒火，電梯廠商居然給出「因為使用頻率太高」的解釋，「難道百貨公司的電梯使用頻率不會更高嗎？這種理由實在太誇張、太不負責任！」

蔣萬安聞言後表示，不能將原因完全歸咎於使用過於頻繁，因為短期就報請93次需要維修，會請住都中心來了解，該說詞實在過於單一，即刻再去了解，假設需要大的修繕也會立即處理。

李明賢認為，過去南港東明社宅就曾發生過驚悚的電梯「大怒神」驟降事件，嚴重危及居民生命安全，強力要求市府住都中心、都市發展局必須嚴格督促廠商，查明電梯頻繁故障的真正原因，絕不能拿市民的生命財產安全開玩笑，必須立即改善。

都發局長簡瑟芳表示，針對頻繁故障、失靈的問題，都發局已組成專案小組，找營造廠、監造商，委託第三方公正單位檢視問題，會在六月底把全部問題都改善完畢。

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