再批李四川競辦「搞錯時序」說 戴瑋姍：沒解釋977萬頭期款哪來

國民黨新北市長參選人李四川購屋金流爭議持續延燒。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川購屋金流爭議持續延燒，針對新北市議員戴瑋姍提出3點證據質疑李四川說謊，李競辦批評戴瑋姍根本搞錯時序，購屋時李四川非工務局長、而是副市長。對此，戴瑋姍質疑，幕僚如此說法對李四川並無幫助，「所以，購得特殊豪宅的，是權力更大，負責督導工務局的『副縣長』或『副市長』囉？」

戴瑋姍表示，外界質疑李四川財產申報看不到977萬元頭期款，李四川的回應卻是購買房子為購買預售屋，分期用他跟妻子的薪水支付，第一時間並未解釋何時和建商簽約購買這間特別的樓中樓豪宅，也沒有說明分幾期？什麼時候開始繳？為何財產沒減少？

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戴瑋姍說，外界僅能依照建案是2009年取得建照推算李四川當時任職狀況，可能是在工務局長至初任副縣長或升格後的副市長時簽約購買豪宅，「大家質疑的是，他憑什麼在不認識建商情況下，取得特殊物件？」豈料幕僚卻解釋當時李四川「早已不是工務局長」，回應文通篇未解釋大家找到的資料為何都是建案「先建後售」，而李四川卻能提前預購，也不解釋977萬從哪裡來、每期繳多少、為何財產申報看不出來、為何一生公務員卻能在十幾年前就買頂樓樓中樓豪宅？

戴瑋姍質疑，李四川今天受訪時說，「我（李四川自稱）去看這個房子的時候，說實在它根本還在蓋，還沒有可以交屋，所以契約訂定原則上還是分期去做付款，那從訂約到交屋，也長達將近快1年」，也就是李四川用近1年還掉977萬頭期款？

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