復刻維園燭光晚會 在台港人悲憤疾呼：消滅中共 平反六四

在台港人今（4）晚再度復刻香港維多莉亞公園燭光晚會，於台北二二八公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」晚會，民眾冒雨參加。（記者叢昌瑾攝）

「天安門事件」屆滿37週年，在台港人今晚在二二八公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」六四燭光晚會，台北大雨不斷，現場僅數十人到場支持；香港民主派人士呼籲，「消滅中共、平反六四」，解放香港、解放全中國。

主辦單位指出，今年是六四事件37週年，去年幾位香港手足首次在台北市二二八和平公園舉辦「在台港人六四燭光晚會」，復刻維園燭光晚會。今年再接再厲，希望以行動告訴中國極權政府，封得到維園、禁不住民心，全世界只要有香港人的地方，就會有燭光晚會。

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香港民主派人士、中華博愛台港共融協會理事長徐百弟說，37年前，一場波瀾壯闊的民主運動，一場可以讓中國人民當家作主的運動，被中國共產黨出於權力自私鎮壓下來，天安門下死傷無數。今天我們懷著悲憤心情，對天安門死難者，對37年前為民主自由而獻出生命仁人志士，深刻懷念。

徐百弟指出，從那時起，中共一刻都沒有停止追捕、迫害人民。香港人卻承接著中國人民追求民主的火種，以無畏精神揭露真相、反抗強權連綿幾十年的社會運動，維多利亞公園燭光更是世界最美、最真摯感人的場面，是中國民運人士心靈之家，更是脣齒相依精神。

徐百弟說，中共的血腥鎭壓，讓世界看到共產黨本質，不妨說蘇聯與東歐共產體制因全球第三波民主化浪潮而倒下來，這也證明中共的凶殘，已到天地不容地步。「消滅中共」，過去這口號我們不敢喊，但中共做得太滅絕了，一手將現代文明的表率香港摧毀，將人民變作囚徒，建立了世界最大的精神監獄，以奴化來消滅人的獨立意志。

他批評，可怕的是中共寄生在中華身體，卻如病毒一樣吞噬中華這載體。更可怕的是，引發世界其他的決戰準備，那就不堪設想。所以我們有理由呼喊，「消滅中共、平反六四，解放香港，解放全中國！六四英靈精神不死」。

六四天安門事件37周年，民眾冒雨參加台北二二八公園舉辦的「封得到維園、禁不住民心」晚會。（記者叢昌瑾攝）

在台港人今（4）晚再度復刻香港維多莉亞公園燭光晚會，於台北二二八公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」晚會。（記者叢昌瑾攝）

在台港人今晚於二二八公園舉辦「封得到維園、禁不住民心」六四燭光晚會。（記者陳鈺馥攝）

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