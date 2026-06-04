六四37週年》天安門倖存者齊聚台北 吳仁華：堅守台灣民主底線

多個民團今（4日）晚以「記憶無國界、抵抗無邊境」為題於自由廣場舉行晚會，參與的民眾以燭光排成字樣來悼念六四。（記者叢昌瑾攝）

今年適逢六四天安門事件37週年，多位六四親歷者與學生領袖今（4日）晚間參與在台北自由廣場旁的民主大道舉辦的紀念晚會，呼籲台灣社會認清中共政權的殘暴本質，警告台灣無論面臨所謂的和平統一或武力進犯，一旦妥協都將淪為下一個香港，期盼台灣民眾跨越黨派，堅決捍衛現有的民主體制與自由生活方式。

六四37週年紀念晚會由華人民主書院、民間司法改革基金會、台灣人權促進會、好民文化行動協會等民間團體合辦，活動依照慣例在晚間8時9分默哀64秒，並合唱由香港支聯會所創作的「自由花」歌曲。過去在中共尚未在香港加諸「港版國安法」、抹煞公民社會前，每年維園六四燭光晚會中，群眾都會齊聲合唱此曲，以「但有一個夢，不會死，記著吧！無論雨怎麼打，自由仍是會開花」一句歌詞最廣為人知。

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吳仁華：跨越黨派統獨 堅守台灣民主底線

身為六四親歷者的訪問學者吳仁華表示，自2018年來台後，他已連續8年參與自由廣場的燭光晚會。他感慨指出，過去全球關注的香港維園晚會，在國安法實施與反送中運動遭鎮壓後已不復見，昔日主辦的支聯會領袖也身陷囹圄。台灣至今還能公開舉辦六四紀念活動，充分彰顯了台灣的民主價值，也證明台灣民眾體認到人權沒有國界。

吳仁華特別提醒台灣民眾與年輕世代，必須深刻認識中共體制的殘暴性。一個能動用全副武裝軍隊屠殺手無寸鐵民眾、殘酷鎮壓香港異議人士的政權，未來若透過一國兩制的「和統」或武力犯台的「武統」拿下台灣，台灣無疑將成為下一個香港。他呼籲台灣人團結一致，無論隸屬哪個黨派，無論是統派、獨派或維持現狀派，都必須堅守維護台灣現有民主體制與自由生活方式的底線。

現任「中國人權」執行主任的周鋒鎖透過影片致詞，帶領民眾重回37年前長安街上坦克輾壓、槍聲四起的血腥黑夜。他感謝香港人與支聯會成員即便面臨牢獄之災，依然向世界展示暴政無法消滅人類良知。

周鋒鎖提到，去年公開的共軍抗命將軍徐勤先受審錄像，證實中共軍方高層當年也有人因良知而反對鎮壓。對照今日台灣面臨中共專制擴張的威脅，他不禁反思，未來若中共武力進攻台灣，共軍內部是否還能有良知軍人站出來反對。他強調，八九民運的精神遺產持續激勵著後人，在動盪不安的世界中，對民主的信念尤其珍貴，只要有人相信真話與民主，歷史就不會被抹去。

封從德：提防中共統戰 將民主專制偷換為統獨之爭

當年天安門廣場學生領袖封從德致詞時，回憶起37年前同樣下著雨的六四凌晨，撤離廣場的決定至今仍是他心中沉重的歷史負擔。面對當前局勢，封從德對台灣社會發出嚴正示警，指出中共不斷透過統戰手段滲透外界，試圖將對抗專制極權的民主之戰，偷換概念為台灣內部的統獨之爭。他直指這是一場陰謀，呼籲台灣民眾絕對不能上當。

封從德宣讀了一份死難者及遭中共處決者名單。他指出，當年中共屠城後，在全國各地以暴徒之名槍決了許多未經妥善審判的民眾。這些人多半是工人、市民與農民，為了反抗暴政而犧牲，他們才是真正抗擊專制的民主革命先烈。他逐一唸出這些被中共抹殺的英名，強調歷史與後人都不應將這些勇士遺忘。

六四倖存者、歷史學者吳仁華。（資料照，記者方瑋立攝）

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