台中2歲女童凌虐致死來不及長大 何欣純：應建立接住孩子安全網

台中2歲女童萱萱遭凌虐致死，何欣純認為，台中市府應全面檢討兒少保護機制，包括跨轄通報、跨局處合作，以及高風險案件的預警與追蹤制度。（何欣純立委提供）

台中2歲女童萱萱，今年2月遭母親同居林姓男友丟洗衣機、撞牆、吹風機燒烤，前後凌虐近3個月引發敗血症死亡，期間警方2次接獲民眾報案，雖有通報脆弱家庭，但最終沒有將她救下；民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，孩子安全不能困在跨局處、跨縣市的行政分工之中，台中市府應全面檢討兒少保護機制，避免無法挽回的遺憾。

何欣純表示，這起悲劇並非毫無警訊。警方曾有通報紀錄，孩子身上也曾出現異常傷勢，但保護機制最終沒有接住她。強調孩子的安全不能只依靠程序，更不能困在跨局處、跨縣市的行政分工之中。當一個孩子出現反覆受傷、重複通報等高風險警訊時，政府就必須主動介入、積極保護。

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何欣純認為，台中市府應全面檢討兒少保護機制，包括跨轄通報、跨局處合作，以及高風險案件的預警與追蹤制度。孩子的生命只有一次，任何環節的疏漏，都可能造成無法挽回的遺憾。

何欣純表示，身為台中市長參選人，認為守護孩子不該只是事後究責，而是建立一張真正接得住每個孩子的安全網。一個孩子的生命，不該因制度斷點而消逝。守護兒少安全，是政府最基本的責任。

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