六四37週年》沈有忠：若對威權妥協 恐怕就是台灣失去民主與自由

多個民團今（4日）晚以「記憶無國界、抵抗無邊境」為題於自由廣場舉行晚會，參與的民眾紛紛以燭光排成字樣來悼念六四。（記者叢昌瑾攝）

今天是中國六四天安門事件37週年紀念日，華人民主書院等民團今（4日）於台北自由廣場民主大道舉辦「記憶無國界，抵抗無邊境」紀念晚會。陸委會副主委沈有忠表示，中共對台進行長臂管轄與跨國鎮壓的案例已超過120例。他呼籲國人看清中共政權的野心，若對威權妥協、接受所謂的和平統一，未來這場晚會要紀念的，恐怕就是台灣失去的民主與自由。

中共極權擴張 跨國鎮壓台灣至少已逾120例

晚會現場遇上滂沱雷雨，沈有忠引述六四倖存者封從德回憶，1989年的六四同樣下著雨，中共以武力鎮壓爭取自由的年輕世代，是普天同悲的屠殺。如今中國的年輕人被迫從幼兒園開始學習習近平思想，成為中共鼓動民族主義與偉大復興的工具，淪為狂熱的小粉紅。此外，在「一國兩制」的謊言下，香港的自由民主已經實質死亡，大批年輕世代被迫流亡海外。

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沈有忠指出，中共為了鞏固獨裁統治，不僅在歐美出現大量政治迫害，台灣也深受其害。根據陸委會掌握的數據，台灣人遭到中共恐嚇、長臂管轄與跨境鎮壓的案例已超過120例，且背後恐怕有更多黑數。受迫害對象涵蓋個人、企業，甚至連國軍弟兄與政府單位都不放過。

他強調，一個國家的偉大不該建立在鎮壓人民與政治迫害之上。中共逼迫台灣接受其一中敘事與九二共識框架，若台灣接受所謂的和平統一，下一次的紀念晚會，恐怕要哀悼的就是台灣逐漸失去的自由民主。沈有忠直言，對威權妥協其實就是投降，唯有團結捍衛國家主權，才能保有自由民主的生活方式，避免葬送台灣的下一代。

沈有忠也推薦民眾前往二二八國家紀念館參觀香港人權作品展，透過流亡者的視角與獄中真跡創作，體會在一國兩制下的香港，民主自由如何從習以為常的空氣變成一種奢求，並期盼台灣下一代的眼中能持續充滿光明、喜悅與幸福。

學者籲直面中國問題 防範中共黑手伸入國會

華人民主書院協會常務理事曾建元則表示，該書院關心中國人權問題是基於普世價值，並未捲入統獨爭議。他指出，六四事件在嚴格意義上至今仍未結束，中共當年鎮壓了中國內部的憲政民主呼聲，30年後又撕毀「中英聯合聲明」與「香港基本法」的承諾，以修法方式直接取消雙普選，徹底消滅香港公民社會。

曾建元直言，台北的六四晚會已成為華人地區關注中國人權最後的堡壘。他示警，台灣的民主正受到中共嚴重威脅，中共透過收買與威脅將手伸進台灣國家內部，甚至伸進國會之中，這也是近年國營事業與國家總預算審查屢屢出現荒腔走板現象的明顯因素。台灣若要長治久安，就必須真正面對中國問題，台灣的存在與堅守民主自由，就是對中共謊言最大的揭穿。

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