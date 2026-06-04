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    首頁 > 政治

    搶攻票倉！陳素月競總月中彰化市成立 高顏值發言人曝光

    2026/06/04 19:37 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員楊子賢接下陳素月競總的發言人。（楊子賢提供）

    彰化縣議員楊子賢接下陳素月競總的發言人。（楊子賢提供）

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，長期經營南彰化地區，今天（4日）宣布將於6月中旬，與彰化市長參選人黃柏瑜在彰化市延平路設立聯合競選總部，同時宣布競選的發言人，分別為縣議員楊子賢、張欣倩與劉珊伶，3人也是尋求連任的高顏值新生代議員。

    陳素月表示，她長期經營南彰化選區，但服務案件遍及全縣，這次獲得民進黨提名參選縣長，競選總部將設在彰化市，彰化市的人口佔了全縣的六分之一，也是縣府的所在地，競總將與黃柏瑜聯合辦公室，讓一加一大於二。

    陳素月強調，她會繼續端出政見牛肉，針對人口流失、低薪等縣民最關心的問題來上菜，尤其是彰化市民最關切的重大交通建設進度，她本來就是立法院交通委員會的成員，她將會在立法院爭取彰化最大的福利，同時納入她的縣府政見。

    陳素月指出，她的發言人團制度，由年輕世代接手，分別為彰化區的縣議員楊子賢、員林區縣議員張欣倩，以及溪湖區的縣議員劉珊伶，3人也同時是議員參選人，透過實戰磨鍊，也來培育人才，培育問政基本力。

    彰化縣議員楊劉珊伶接下陳素月競總的發言人。（劉珊伶提供）

    彰化縣議員楊劉珊伶接下陳素月競總的發言人。（劉珊伶提供）

    彰化縣議員張欣倩接下陳素月競總的發言人。（張欣倩提供）

    彰化縣議員張欣倩接下陳素月競總的發言人。（張欣倩提供）

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月宣布競總將設在彰化市，全力搶攻票倉。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月宣布競總將設在彰化市，全力搶攻票倉。（記者劉曉欣攝）

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