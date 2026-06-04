刪除基隆雙層觀光巴士5千萬預算 民進黨議會黨團奇襲成功

基隆市議會今天（4日）下午審查預算時，民進黨議會黨團發動奇襲投票表決，以8比3人數優勢，刪除5000萬元的雙層觀光巴士預算。（民進黨基隆市議員張之豪提供）

第20屆基隆市議會的民進黨議員7人加1位無黨籍基隆市議員，今天攜手寫下歷史新頁，國民黨籍基隆市長謝國樑上任以來編列預算，首次整筆預算被刪除，民進黨視為一大勝利。

基隆市議會今天進行預算審查，今天下午審查到基隆市政府文化觀光局的預算，文觀局共編列5000萬元採購2輛雙層觀光巴士。由於市府現有1輛雙層觀光巴士營運效率偏低，在野的民進黨議員不贊成再採購。民進黨基市議會黨團總召集人曾怡芳今天下午見議場內民進黨有7人在場及1席無黨籍議員陳冠羽，國民黨籍議員只有曾紀嚴在內的3位，曾怡芳見天賜良機發動奇襲投票表決，最終以8比3通過，刪除整筆5000萬元的雙層觀光巴士預算。

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國民黨籍基隆市長謝國樑上任以來，陸續採購雙層觀光巴士、鴨子船；雙層觀光巴士先是延宕上路，但是推出以來，營運效果欠佳。在野黨的民進黨議員對於謝國樑推動觀光的想法，多次利用質詢的機會建議，都未獲正面回應，今年預算編列5000萬元，市府又打算採購2輛雙層觀光巴士。

基隆市議會今天下午繼續預算審查，民進黨基隆市議會黨團7人在議場，國民黨基隆市議員只有3人，無黨籍議員陳冠羽1人；民進黨議會黨團總召集人曾怡芳見天賜良機、機不可失、緊急發動投票表決，主張刪除5000萬雙層巴士的整筆預算。經議事人員清點人數表決，最終以7位民進黨議員加上無黨籍的陳冠羽1人，對決國民黨議員3人，期間，國民黨議會黨團書記長曾紀嚴頻頻打電話，奈何事出突然，國民黨議員來不及回防，文觀局5000萬元的2輛雙層觀光巴士預算整筆刪除。成了第20屆議會的第一次，雙層巴士整筆預算刪除，一元不剩。

民進黨基隆市議員張之豪說，基隆市議會，本來就藍大綠小，所以就算民進黨黨團連番炮轟，每次清點人數表決，民進黨也是投票投輸人。

但是今天大不同，最後，8:3，這是民進黨議會黨團的第一次！把5000萬元、2輛雙層巴士刪除，歷史性的一刻，值得紀念！鄭文婷邊舉手邊喊「成功了」！「我們幫民眾把關預算，刪除了5000萬元」！

民進黨7位舉手表決的議員分別是曾怡芳、鄭文婷、施偉政、吳驊珈、陳軍佐、張顥瀚、張之豪，以及無黨籍的陳冠羽，民進黨的陳宜聽到要表決，用跑百米的速度衝回議場，可惜的是沒有舉到手，但可喜的是預算刪除了。

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