台捷共享民主價值 韓國瑜：半導體與AI合作前景可期

立法院長韓國瑜今（4日）下午，於院長官邸會晤捷克參議院議長韋德齊訪問團一行。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今（4日）下午於院長官邸會晤捷克參議院議長韋德齊訪問團一行。韓國瑜感謝韋德齊長期堅定支持台灣，並指出台捷在半導體、人工智慧等領域具高度互補優勢，未來合作前景可期。

韋德齊則說，此行收穫豐富，雙方除針對民主制度與青年參政等議題交換看法，也就能源政策與立法制度交流，期盼未來持續深化科技、經貿等夥伴關係。

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韓國瑜指出，韋德齊長期堅定支持台灣，持續以具體行動展現對民主自由價值的重視，台灣人民對此深表感佩與感謝。台灣與捷克共享自由、民主、人權與法治等核心價值，近年雙邊關係在國會外交、科技產業、教育文化及供應鏈合作等面向皆持續深化，成果豐碩，尤其捷克近年多次於國際場合公開支持台灣有意義參與國際組織，充分展現對台灣堅定的友誼與支持，令人感動。

韓國瑜提及，此次韋德齊參議長率團來台，除出席台北國際電腦展及亞洲指標新創展會等活動外，也與我國政府及產業界進行廣泛交流，進一步展現台捷雙方在半導體、人工智慧、智慧製造及供應鏈韌性等領域具高度互補優勢，未來合作前景可期。

韋德齊分享，此次赴政治大學與學生交流時，學生對捷克議會制度及其從政歷程表達高度興趣，包括詢問如何成為參議員等問題。捷克法律規定須年滿40歲方可擔任參議員；韓國瑜則分享，台灣40歲即可參選總統、20歲擁有投票權、23歲具被選舉權，雙方也藉此就民主制度與青年參政等議題交換看法。

韓國瑜強調，面對當前快速變動的國際情勢，民主國家更應相互扶持、攜手合作。台灣將持續與捷克等理念相近國家深化夥伴關係，共同守護民主自由及區域和平穩定。

雙方另就能源政策、核能發展及立法制度等議題交換意見。雙方隨後互贈紀念品並合影留念，場面溫馨隆重。此次會晤歷時約45分鐘，交流氣氛融洽熱絡。

立法院長韓國瑜今（4日）下午，於院長官邸會晤捷克參議院議長韋德齊訪問團一行。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今（4日）下午，於院長官邸會晤捷克參議院議長韋德齊訪問團一行。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今（4日）下午，於院長官邸會晤捷克參議院議長韋德齊訪問團一行。（立法院提供）

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