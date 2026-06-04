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    首頁 > 政治

    點出高雄市長民調2疑點！蔡秉璁：硬要製造五五波假象

    2026/06/04 19:29 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁（右）。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁（右）。（記者王榮祥翻攝）

    電子媒體今公布高雄市長民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨參選人賴瑞隆0.6個百分點!民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁質疑，該媒體第一時間寫「由藍營委託」，隨後又刪除，且民調樣本數超過正常一成、調查時間還延長到7天，顯然「硬要製造五五波假象」。

    蔡秉璁認為，該民調相關報導與執行過程諸多不合理，根本是國民黨「花大錢、帶風向」的政治操作，顯見柯志恩早已「選到沒招」，只能靠小手段自我安慰；雖然現行法規並未強制規定必須揭露出資單位，但這種「寫了又刪、欲蓋彌彰」的舉動，若不是國民黨內部橫向溝通耍笨，就是存心把高雄選民當笨蛋。

    他進一步從專業統計學與民調慣例分析，揪出該份民調極不合理處，一般公認民調誤差多要求在95%信心水準下、正負3%以內，推算所需有效樣本數為1,068份，在台灣通常僅需3至4個晚上即可完成。

    但這份民調有效樣本卻高達1207份，平白多出超過一成樣本，執行時間更整整拉長到7天晚上加1天下午，連一般民調極少選擇的週六下午都包含在內。

    蔡秉璁直言，只為讓誤差範圍象徵性下降0.2%，卻不計成本追加樣本並耗費兩倍時間執行，完全不符合成本效益；延長調查時間與增加樣本都是龐大的金錢開銷，國民黨大費周章多花這些錢，顯然就是硬要製造出五五波的假象。

    他回顧今年早前，藍營與柯志恩陣營就曾透過特定媒體與網路側翼，不斷釋放雙方民調五五波的假訊息，但隨後幾份公信力完整的民調陸續公布，事實證明根本不是五五波，而是賴瑞隆一路保持10%至15%以上、且大幅度領先，呼籲柯志恩與國民黨多放點心思在高雄。

    賴瑞隆表示，民調真正目的是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。

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