因應無人機攻擊！小橘書改版2.0 拚9月上線

內政部今部務會報，由內政部次長馬士元（中）主持記者會。（記者陸運鋒攝）

被稱為「小橘書」的《臺灣全民安全指引》拚改版！內政部次長馬士元今部務會報會後記者會時表示，2.0的部分還在蒐整很多意見，包括因應無人機變成攻擊工具等，要應時勢的變化，希望能在9月前將內容彙整出來，最後由國安會公布。

內政部今日部務會報安排消防署、國土管理署、宗教及禮制司報告社區自主防災隊、防災士推動情形、《臺灣全民安全指引》宣講成果，並由內政部次長馬士元主持記者會。

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會後有媒體詢問，小橘書2.0是否會在今年出版等相關問題；馬士元對此表示，當時小橘書由國安會跟全動署做設計規劃，內容是有跟內政部討論，經過這一段時間有很多回饋的意見，所以2.0的部分，首先是還在蒐整很多回饋的意見，例如有些民眾在討論有關於防災包的內容，是否要更充實，甚至現在民間社區自主應變的號碼要不要放進去。

馬士元說，最近無人機這議題很熱門，若無人機如果萬一變成攻擊的工具，那也要做一些準備，所以這一類就是因應時勢的變化，因應在民眾這些經驗的回饋，一樣也是由國安會跟全動署彙整後重新編排內容，至於會不會再用紙本，目前還沒有定案，但是電子版一定會先公佈。

內政部表示，防災須從日常做起、從社區扎根，落實總統「全社會防衛韌性」理念，讓防災韌性扎根到每個家庭，將推動社區自主防災隊，編製《社區自主防災隊手冊》發送至全國約6萬餘處社區，防災士培訓不分年齡性別持續擴大辦理，並向20萬名防災士年度目標邁進。

內政部指出，為讓民眾具備防災能力，自2018年起推動防災士培訓制度，補助地方政府培訓，並偕同國防部、交通部、衛生福利部、勞動部、教育部等中央部會，串連22個直轄市、縣（市）政府及19家培訓機構，針對常備役男及替代役男、警察、保全人員、公寓大廈管委會、計程車司機、人民團體、外籍移工、村（里）長暨村（里）幹事及宗教團體等進行擴大培訓，將對象從村里延伸至百工百業，讓防災知能深入民眾生活安全的第一線，截至今（115）年5月，全國已完成培訓防災士14萬1468名。

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