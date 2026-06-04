為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    因應無人機攻擊！小橘書改版2.0 拚9月上線

    2026/06/04 19:25 記者陸運鋒／新北報導
    內政部今部務會報，由內政部次長馬士元（中）主持記者會。（記者陸運鋒攝）

    內政部今部務會報，由內政部次長馬士元（中）主持記者會。（記者陸運鋒攝）

    被稱為「小橘書」的《臺灣全民安全指引》拚改版！內政部次長馬士元今部務會報會後記者會時表示，2.0的部分還在蒐整很多意見，包括因應無人機變成攻擊工具等，要應時勢的變化，希望能在9月前將內容彙整出來，最後由國安會公布。

    內政部今日部務會報安排消防署、國土管理署、宗教及禮制司報告社區自主防災隊、防災士推動情形、《臺灣全民安全指引》宣講成果，並由內政部次長馬士元主持記者會。

    會後有媒體詢問，小橘書2.0是否會在今年出版等相關問題；馬士元對此表示，當時小橘書由國安會跟全動署做設計規劃，內容是有跟內政部討論，經過這一段時間有很多回饋的意見，所以2.0的部分，首先是還在蒐整很多回饋的意見，例如有些民眾在討論有關於防災包的內容，是否要更充實，甚至現在民間社區自主應變的號碼要不要放進去。

    馬士元說，最近無人機這議題很熱門，若無人機如果萬一變成攻擊的工具，那也要做一些準備，所以這一類就是因應時勢的變化，因應在民眾這些經驗的回饋，一樣也是由國安會跟全動署彙整後重新編排內容，至於會不會再用紙本，目前還沒有定案，但是電子版一定會先公佈。

    內政部表示，防災須從日常做起、從社區扎根，落實總統「全社會防衛韌性」理念，讓防災韌性扎根到每個家庭，將推動社區自主防災隊，編製《社區自主防災隊手冊》發送至全國約6萬餘處社區，防災士培訓不分年齡性別持續擴大辦理，並向20萬名防災士年度目標邁進。

    內政部指出，為讓民眾具備防災能力，自2018年起推動防災士培訓制度，補助地方政府培訓，並偕同國防部、交通部、衛生福利部、勞動部、教育部等中央部會，串連22個直轄市、縣（市）政府及19家培訓機構，針對常備役男及替代役男、警察、保全人員、公寓大廈管委會、計程車司機、人民團體、外籍移工、村（里）長暨村（里）幹事及宗教團體等進行擴大培訓，將對象從村里延伸至百工百業，讓防災知能深入民眾生活安全的第一線，截至今（115）年5月，全國已完成培訓防災士14萬1468名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播