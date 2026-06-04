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    首頁 > 政治

    海峽論壇6/13登場 陸委會首度禁止地方政府參加

    2026/06/04 19:12 記者陳鈺馥／台北報導
    中共大型統戰平台海峽論壇將於6月13日舉行，陸委會宣布政府立場，首度禁止地方政府人員參與相關活動。（資料照）

    中共大型統戰平台海峽論壇將於6月13日舉行，陸委會宣布政府立場，首度禁止地方政府人員參與相關活動。（資料照）

    中共大型統戰平台海峽論壇將於6月13日舉行，為防範中共利用「海峽論壇」操作對台統戰分化，推進「促融合、促統一」，陸委會今天（4日宣）布政府立場，首度禁止地方政府人員參與相關活動。

    陸委會指出，政府政策立場如下：

    一、禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動；亦不得與中方合作辦理：「海峽論壇」本質為中共統戰平台。中方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與中方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理的事實。

    二、禁止中央機關人員、地方政府人員參與相關活動：禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加「海峽論壇」及相關活動。

    三、禁止參加目的為消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」或「民主協商」等活動：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」等活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

    四、提醒國人遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法：為避免中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，提醒國人應遵守兩岸條例相關法律規範，不得逕自與中方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。

    五、提醒國人注意赴中人身安全風險：鑒於中共持續增（修）訂國安法令，並發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，且有多起國人赴中遭非法扣押、留置、盤查，嚴重威脅人身安全，建議國人赴中前審慎評估，慎思必要性，留意兩岸交流注意事項以及人身安全，並利用陸委會國人赴中港澳動態登錄系統，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時聯繫協處。

    六、呼籲各界及政黨勿附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具：呼籲各界及政黨遵守相關規範，並奉勸我民眾及民間團體注意台灣主流民意與社會觀感，勿配合呼應中共對台敘事，淪為對台統戰工具，向國際社會傳遞錯誤訊號；應共同維護國家主權與自由民主核心價值。

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