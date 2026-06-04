六四天安門事件37週年 林佳龍：中國當年鎮壓人民 現持續威權擴張

外交部長林佳龍於捷克參議院議長韋德齊訪團訪台記者會說，捷克在「天鵝絨革命」告別獨裁統治，1989年的天安門事件卻以流血收場，中國政權鎮壓自己的人民，現在也持續威權擴張。（記者塗建榮攝）

今（4）日為六四天安門事件37週年，外交部長林佳龍下午於捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台記者會說，捷克在「天鵝絨革命」告別獨裁統治，1989年的天安門事件卻以流血收場，中國政權鎮壓自己的人民，現在也持續威權擴張；台灣與捷克都有對抗威權的歷史，台捷會團結一起維護民主自由的生活。

林佳龍說，今天是6月4日，也是令人感傷的一天。捷克在第3波民主化以「天鵝絨革命」告別獨裁統治，捷克和斯洛伐克的獨立分別相處和平。1989年6月4日中國發生的天安門事件卻以流血收場，我們看到這個政權鎮壓自己的人民，現在也持續威權擴張。

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林佳龍指出，台灣與捷克都有對抗威權的歷史，台捷會團結一起維護民主自由的生活。

林佳龍也透過臉書說，37年前，天安門廣場上的槍聲，澆熄了中國人民爭取民主自由的火苗；幾乎在同一個時代，台灣追求自由民主的力量，則在野百合學運後逐步開花結果，「從此，中國與台灣走向了不同的道路」。

林佳龍說，多年以前，他與王丹及海內外一些友人共同發起「華人民主書院」，希望集結有志於在華人社群中推動民主的朋友，讓自由、民主、人權與法治的理念，能在華人世界蓬勃發展，其中也包括中國。今日，華人民主書院也再次舉辦紀念六四的活動。

林佳龍說，37年後的今天，中國威權擴張的企圖越來越強烈。中國除了透過言論管制與維穩手段，繼續壓迫自己的人民，更以長臂管轄、跨境鎮壓與資訊操作，壓迫海外民主人士，甚至利用民主社會的開放與自由，反過來攻擊與削弱民主，擴散威權主義的敘事與價值觀。

林佳龍強調，「這正是為什麼，我們更需要公開紀念六四」。台灣曾走過威權，也曾由一代又一代青年接力推開民主的大門，更理解自由的可貴，台灣有責任與所有仍在追求自由的人站在一起，成為國際民主陣營中堅定且溫暖的力量。

林佳龍說，民主需要記憶，自由需要勇氣，紀念六四不是為了延續仇恨，而是為了守護真相，為了讓下一代知道，自由從來不是理所當然。

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