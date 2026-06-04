台中國際藝術博覽會開幕 江啟臣拋政府美學「投資者」概念

台中國際藝術博覽會今開幕。（記者蘇金鳳攝）

「台中國際藝術博覽會」開幕式今天下午在台中國際會展中心舉行，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣受邀致詞表示，政府未來的角色不應該只是單一次性的經費補助，而必須轉型為美學的「投資者」，政府建立有效的媒合機制，精準媒合給在地的藝術與文化創作者。

由社團法人中華民國畫廊協會（TAGA）主辦的第14屆「ART TAICHUNG 2026台中國際藝術博覽會」，今日於「台中國際會展中心TICEC」舉辦盛大開幕典禮，本次的展出包含劉恩霖、劉星佑、黃至正、蔡函庭等四位由畫廊協會與文化部長期扶植的MIT（新人推薦特區）藝術家。並由王新仁（阿亂）與黃至正，跨越雙城展出，今天開幕日，展期至7日。

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江啟臣受邀致詞表示，台中國際會展中心於今年3月3日正式開幕，光是過去完成的16個展覽，就創造了高達650億元的交易額；而今年預計將迎來50幾場展覽，平均每場吸引將近10萬人次，預計將為台中帶進超過500萬人次的觀展人潮，台中展現出強大的會展產業與會展經濟實力。

江啟臣指出，台中的競爭力不是只有經濟跟產業，文化是更具代表性的味道，隨著會展中心投入營運，加上旁邊的綠美圖，這兩座指標性建築將形成水湳最耀眼的「文化雙子星」，若能乘上台中強大的產業與經濟實力，再融合在地人獨特的 Lifestyle（生活風格），讓「生活即文化」，必能創造出巨大的台灣文化影響力。

他說，台中的這個「Way」與「味道」實際上就是我們的文化，也就是他心目中的「台中WAY」。他將持續支持藝術產業的升級，讓更多藝術家進駐台中進行創作與交流。

台中國際藝術博覽會開幕，江啟臣建議政府應轉型為美學的「投資者」。（記者蘇金鳳攝）

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