徐欣瑩請益之旅今訪基市長謝國樑 勾勒竹縣「室內兒童樂園」藍圖

國民黨立委、新竹縣長提名人徐欣瑩，正在勾勒打造新竹縣特色室內兒童樂園的藍圖，今天先行到基隆七堵參訪。（徐欣瑩辦公室提供）

國民黨立委、下屆新竹縣長提名人徐欣瑩的請益之旅，今天到基隆拜訪市長謝國樑，且到七堵參訪基隆市首創的「室內兒童樂園」。徐欣瑩宣布，只要有機會當縣長，她就會比照基隆經驗，也為新竹縣的孩子打造特色室內兒童樂園。

徐欣瑩說，基隆市首創的「1區1室內兒童樂園」到今年1月已累積突破50萬人次使用過，服務對象擴及到12歲以下的學齡兒童，所以她在勾勒新竹縣的室內兒童樂園藍圖之際，特別前往參訪以了解其運作情況，立委林沛祥則到場作陪，3人跟小朋友們歡樂互動。

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徐欣瑩陣營說，謝國樑以他和徐欣瑩同為第8屆立院同事的身分，祝福徐欣瑩年底心想事成，更進一步替新竹縣民服務。至於徐欣瑩參訪的室內兒童樂園，就連很多外縣市民眾都搶著過去玩，間接促進基隆市的觀光。林沛祥則說，室內樂園的空間使用率非常高，對於土地相對稀缺的基隆來說很不容易。

徐欣瑩則認為謝國樑以打造「亞洲最有愛的城市」為施政願景，跟她提出「有愛的AI與科技的AI」的「雙AI願景」理念不謀而合，她想透過場域升級和創新運用，提升新竹縣民跟下一代的生活品質。

徐欣瑩也認為，新竹縣竹北市是全國少數的「逆少子化」區域，孩童數量相對多。基隆因為雨多，所以別出心裁規劃室內樂園，而新竹縣風大，因此也有室內遊戲設施的需求。只要她有機會當縣長，一定比照基隆經驗，也為新竹縣打造特色室內兒童樂園。

國民黨立委、新竹縣長提名人徐欣瑩（左）的請益之旅，今天拜訪基隆市長謝國樑（右），立委林沛祥（中）作陪。（徐欣瑩辦公室提供）

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