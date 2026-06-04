六四事件37週年 陸委會：六四不平反、統一不能談

陸委會發言人梁文傑今日強調，中華人民共和國和中華民國「兩個國家互不隸屬」，這才是目前的現狀，其它的說法，對我們來說都沒有任何意義。（記者陳鈺馥攝）

六四事件屆滿37週年，陸委會發言人梁文傑今日強調，兩岸最根本的問題就是民主與專制水火不容，所以前總統馬英九才說，「六四不平反、統一不能談」，當時是如此，今天依然是如此，希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持。

梁文傑指出，今天是六四事件37週年，回顧當年台灣剛開啟民主化的浪潮，一路走到多元開放的社會。對岸爆發了六四事件，自由空間從此遭到全面限縮，這30多年的發展，讓兩岸在制度和思想價值上產生根本性差異，我們再次呼籲北京當局要正視六四真相，還給人民自由的空間。

請繼續往下閱讀...

梁文傑談及，對岸經常說，制度不同不是統一的障礙，但兩岸最根本問題是民主與專制的水火不容。所以馬英九前總統才說，「六四不平反，統一不能談」，當時是如此，今天依然是如此。我們希望北京當局尊重台灣人民對民主自由體制的堅持，與其文攻武嚇，不如好好思考制度和價值的選擇。

他強調，台灣做為全世界華人的民主燈塔，就是最好的參考。在台灣的每個人、每個政黨也都應該加倍珍惜得來不易的生活方式，這是我們不容退讓的底線。

另外，平面媒體民調顯示，台灣民眾主張永遠維持現狀首度突破6成，達到63%；主張統一則降至10%，創歷年新低。中國國台辦昨天聲稱，「大陸和台灣同屬一個中國，這是台灣問題的真正現狀」，並稱有充分的信心團結廣大的台灣同胞推動「祖國統一」。

梁文傑回應，中華人民共和國和中華民國「兩個國家互不隸屬」，這才是目前的現狀，其它的說法，對我們來說都沒有任何意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法