韓團EXO簽售會要辦台胞證？陸委會：若真的不會讓它辦

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

南韓人氣男團EXO將在高雄舉辦專輯簽售會，不過主辦單位平台「小芒」隸屬於中國湖南廣電旗下的中國官方事業單位，有台灣歌迷揭露，下單時被客服要求使用「台胞證」驗證。陸委會發言人梁文傑今天表示，若真的要到中國網站登錄台胞證，我們不可能讓它來台灣舉辦，即便你買了票也沒有用。

梁文傑指出，關於這個案子主辦單位已經對外發表聲明，文化部去詢問的時候，他們也澄清說活動是該公司所主辦，售票將只能夠透過他們公司來辦理，網路流傳的不是事實。至於中國的那個部分，主辦單位是說可能是有粉絲想急著搶票，所以上了那個網站。

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梁文傑進一步說，這家主辦的公司叫「FANME」，為「新想股份有限公司」旗下品牌，我們目前暫時認同他們的說法，但後續還有待觀察。

梁文傑強調，必須要講，如果事實不像他們所澄清的那樣，或者未來其它的活動，真的要到中國的網站，然後用台胞證登記才能購票，「這樣的活動，我們不可能讓它來台灣舉辦」。

梁舉例，未來如果有這樣的活動，然後硬逼著台灣歌迷或粉絲一定要去申請台胞證，然後用中國手機號碼去中國網站訂票，諸如這樣的活動，「我們不會讓它在台灣舉辦，你買了票也沒有用」。

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