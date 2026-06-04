降低參政障礙！學者公聽會倡議：地方選舉保證金應調降

2026年底地方大選倒數，中選會今日召開地方公職人員選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會。（記者林哲遠攝）

2026年底地方大選倒數，中選會委員李禮仲今日召開地方公職人員選舉候選人登記保證金數額訂定公聽會。面對現行直轄市長選舉候選人保證金150萬元，縣市長及直轄市議員20萬元、縣市議員候選人保證金12萬元，與會專家、學者皆主張有必要考慮調降，來降低參政障礙，避免造成金錢政治。

政治大學選舉研究中心研究員蔡佳泓指出，一般來說有些參選職位保證金可以考慮稍微調低，降低參政障礙，避免造成金錢政治。他主張，議員、里長保證金可以考慮調降50％，並考慮調降退還保證金的得票率門檻，特別是小黨容易被沒收保證金，建議只要2％得票率就可以退還保證金，避免弱勢的候選人不想參選。

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中正大學政治系教授蔡榮祥提及，保證金有無高到變相剝奪經濟弱勢參政權，立法者是為防範有人利用選舉增加自己知名度或宣傳自己理念，對選務或整體選舉來講多人參選衍生出各式各樣問題。

蔡榮祥認為，保證金制度，假設明天公布，根據行政法中「從新從輕原則」應該維持現狀或調降不太可能調高，因為調高是對參選人的不利。現行直轄市長150萬元滿高的，直轄市議員20萬元、縣市議員12萬元，兩者是否符合比例原則也待討論。

東吳大學政治系教授沈筱綺表示，地方選舉比較是小黨可以發揮的戰場，且從政治養成方面，從地方選舉再逐步進入中央，地方選舉若要維持公平競爭，門檻愈低愈好，讓弱勢、小黨、沒有政治經驗者參與，因此保證金應該調降。

針對近年來保證金調降的情況。中選會說明，在上一次2022地方公職人員選舉中，直轄市長的選舉保證金，經過中選會委員會議討論，從200萬元調降至150萬元。中選會在今年5月份召開的委員會議中，有四位新任委員加入，委員會議當時認為，保證金的數額有必要再次聆聽最新的民意，凝聚共識後再做決定。

據悉，今日公聽會相關意見會送交中選會委員審閱、參酌，並於中選會6月12日委員會議中討論，最終縣市首長、直轄市議員及縣市議員的保證金數額則會在8月27日公告候選人登記日期及必備事項中載明。

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