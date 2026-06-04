國民黨誰戰員林市長？ 凃俊任、劉惠娟全民調對決

國民黨縣議員凃俊任（右五）曾擔任過員林市1屆代表、2屆的縣議員。（凃俊任提供）

彰化縣員林市人口超過12萬人，是南彰化最大票倉，也是各政黨布局2026地方選舉的重要戰場。國民黨縣議員凃俊任與劉惠娟有意願參選員林市長，雙方今（4）日協調互不相讓破局，不過，兩人同意「全民調」決勝負。

國民黨彰化縣黨部黨內登記，凃俊任5月27日率先完成登記，劉惠娟28日完成登記，兩強相爭。雙方原本希望透過協調產生人選，但經協商後仍各有支持者力挺，決定以全民調一決高下。

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凃俊任曾擔任1屆員林市民代表及2屆彰化縣議員，長期深耕地方基層。他說，員林是「彰化之心」，也是中部地區重要城市，身為土生土長的員林人，對地方有深厚情感，決定投入市長選舉，希望以「健康都會、宜居城市、領航旗艦」為願景，帶領員林持續進步。

劉惠娟則歷任3屆員林市民代表及3屆縣議員，從政資歷近24年。她說，自己既是員林女兒也是員林媳婦，見證員林近年因184甲重劃區開發而快速成長，城市景觀雖有明顯改變，但交通、生活機能及城市治理等問題仍有待改善，因此決定參選市長，希望有機會為家鄉奉獻心力。

另一方面，民進黨也積極布局員林市長選戰。民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月說，縣黨部目前正徵詢適合人選投入員林市長選舉，相關布局已進入最後評估階段，預計最快6月底前公布。

國民黨縣議員劉惠娟擔任過3屆員林市的代表及3屆議員。（劉惠娟提供）

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