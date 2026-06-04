劉建國、蔡岳儒、吳雅雯聯合競總開幕 蘇治芬喊話：再創北港奇蹟

前立委蘇治芬出席拜託大家支持民進黨候選人。（記者黃淑莉攝）

2026九合一選舉11月28日投票，民進黨雲林縣長參選人劉建國、議員參選人蔡岳儒及北港鎮長參選人吳雅雯聯合競選總部今（4）日開幕，許多支持者到場力挺，北港選戰進入新階段。前立委蘇治芬也到場拜託大家，支持民進黨候選人從中央到地方一條線再創「北港奇蹟」。

競選總部位在北港朝天宮附近的民主路，總部主委李俊億說，自己在北港服務超過30年，深刻了解地方需求與發展挑戰。他認為，劉建國、吳雅雯及蔡岳儒分別在中央建設爭取、醫療社區服務及地方創新推動上各具專長，期待透過團隊合作，持續帶動北港進步發展。

請繼續往下閱讀...

吳雅雯說，30多年前因緣際會到北港，從護理師到進入社區及參與社會公益活動，因為一份服務的初心、想繼續扶持更多鄉親，決定接受民進黨徵召參選北港鎮長，她會帶著專業與熱忱與大家打造幸福、健康、平安、快樂的北港。

蔡岳儒說，除了持續關注地方建設與民生議題，也透過「北港美食大補帖」短影音推廣在地美食與特色文化，成功提升北港觀光能見度與品牌影響力，另也會持續關懷弱勢族群。

劉建國指出，近年來持續為雲林爭取重大建設，包括推動台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建、促成國家高齡醫學暨健康福祉研究中心設立，以及改善濁水溪揚塵問題。未來除了持續強化醫療與長照服務，也將推動結合科技與技術的「雙技農業」，提升農業競爭力與農民收益，讓雲林持續向前發展。

蘇治芬說，要做一件建設從中央、縣府到公所，過去曾經有綠色執政一條線，在北港創造很多奇蹟，包括北港滯洪池、糖廠活化等，今年選舉要認真選，拜託大家支持民進黨候選人再創北港奇蹟。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（右３）率領綠營多位縣議員出席與北港鎮長參選人吳雅雯、議員參選人蔡岳儒的聯合競選總部開幕。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣長參選人劉建國、北港鎮長參選人吳雅雯、議員參選人蔡岳儒聯合競選總部開張。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法