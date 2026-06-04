中國最新軍演畫面流出！王臻明曝針對台灣「1武器」

中共官媒央視近日曝光的解放軍最新軍演畫面，可見士兵在兩棲裝甲車上使用肩射型地對空飛彈。（取自粉專「王臻明的軍事頻道」）

中共官媒央視近日曝光的解放軍最新軍演畫面，可見士兵在兩棲裝甲車上使用肩射型地對空飛彈。軍事專家王臻明指出，這明顯是針對台灣的自殺無人機威脅。

王臻明今日在臉書粉專發文表示，在過去並沒有見過共軍類似演練，這次會出現這種新的戰術，很明顯是針對台灣的自殺無人機威脅，而剛好國軍也在昨天進行了Altius-600M反裝甲自殺攻擊無人機的實彈試射，兩者拿來對比就能看出這一波的攻防。

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王臻明指出，台灣買的Altius系列無人機，具備反裝甲彈頭，而且能長時間滯空巡弋，在發現敵方裝甲車以後才發動攻擊。當然這以前是設計給地面作戰使用，但從國軍昨天的實彈試射中，可以看到用來對付正在泛水前進的目標也是沒有問題。這也讓解放軍必須尋求新的反制之道，看來就是為兩棲裝甲車配備肩射型防空飛彈。

王臻明表示，有趣的是，之前一些批評國軍採購Altius系列無人機的理由，是這款無人機在烏克蘭戰場上，已被俄軍找到干擾的方法，因此烏軍已經很少使用這款無人機。

不過，王臻明指出，這種說法其實不太正確，因為這牽扯到複雜電戰攻防與無人機快速迭代的問題，要簡單解釋不容易，反而是另一個更現實的物理問題浮出水面，那就是目前俄羅斯能干擾無人機的裝置其實頗為巨大，並不是小型手持裝置，那只能近距離干擾小型多軸無人機。俄羅斯在戰場上使用的大型電戰裝置，必須安裝在卡車上。解放軍如果要在搶灘時使用這種類型的裝備，可能要以大型兩棲裝甲車當載具，研發可以水陸兩棲的電戰系統，但目前還沒見過這種東西。

Altius-600M無人機具備精準打擊能力。（軍聞社提供）

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