柯志恩緊咬賴瑞隆「僅差0.6個百分點」？他揪出最新民調怪異處

高雄市長參選人國民黨柯志恩（左）和民進黨賴瑞隆（右）。（資料照，本報合成）

年底縣市長大選腳步將近，針對高雄市長選戰，今（4日）有媒體曝光民調，指稱國民黨參選人柯志恩的支持度上升，緊咬民進黨參選人賴瑞隆，引發討論。不過綠營高雄市議員參選人蔡秉璁眼尖發現原本報導中提到該民調是「藍營委託」，不知為何後來刪去這段文字；且這份民調的調查時間及樣本數違反統計學常識與民調慣例，質疑柯志恩是在操作民調數字，營造雙方五五波的假象。

今有媒體公布高雄市長選舉的民調，賴瑞隆支持度40.3％，柯志恩則有39.7％，僅落後賴瑞隆0.6個百分點，選情極度膠著，勝負還難以定論；事後國民黨的粉專引用這份民調，嗨喊2026「翻轉」高雄，有望「綠地變藍天」。這份民調據稱調查時間為5月27日至6月2日晚間，加上5月30日（週六）下午，採用市內電話號碼隨機抽樣，訪問1207名高雄選民，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

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不過蔡秉璁眼尖發現，該媒體報導這份民調的第一時間，有提到「由藍營委託」進行民調，但之後編輯刪去這段文字，「雖然現在並沒有規定民調必須揭露出資委託的單位，但這樣寫了又刪、欲蓋彌彰，如果不是國民黨自己耍笨，肯定就是把選民當笨蛋了，而民調的目的性也昭然若揭。」

他接著指出，該民調的調查時間及樣本數違反統計學常識與民調慣例，「一般來說，公認的民調誤差要求是，『在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內』。這個誤差要求，經由統計學公式推算，所需要的有效樣本數就是常見1068份。考慮到民調中心的人力及訪問的成功率，完成一份有效樣本數1068份的民調，在台灣通常大約需要3到4天的晚上。詭異的是，這次某媒體的民調有效樣本數是1207份，比一般民調標準的1068份，還多了139份，多做了超過一成的樣本。」

「更怪的是，這份民調的執行時間更長達整整7天晚上加1天下午，不只用了一般民調所需時間的2倍，更包含一般民調不會選擇的週六下午。如果只是為了讓抽樣誤差範圍從正負3%下降到正負2.8%，為了減少0.2%的誤差，追加超過一成的樣本、耗費2倍的時間執行，顯然不合成本效益邏輯。增加民調有效樣本數、延長民調調查時間，這些都是錢、錢、錢！為什麼國民黨要多花這些錢？」

最後蔡秉璁表示，「這一次國民黨花了大把的力氣和金錢找了某媒體，用了超過一般民調的時間，作了超過一般民調的樣本，很顯然就是要故技重施，假裝柯志恩已經追上賴瑞隆了。早在今年2、3月間，藍營和柯志恩就一直透過各種媒體放話、網路側翼，釋放雙方民調五五波的假訊息帶風向。」

「但後來幾份完整的民調公布，證明事實完全不是五五波，而是賴瑞隆一直保持10%以上、甚至15%以上的領先。反而是柯志恩和國民黨深陷財劃法、總預算、國防特別條例預算、鄭麗文訪中、鼎山夜市復活……等等爭議，左支右絀、進退兩難。這時候又拋出一個斧鑿痕跡明顯的五五波民調，這樣的操作，讓人不禁懷疑，柯志恩和國民黨是不是選到沒招了？只能說，柯志恩和國民黨，少花點錢、少搞這些小手段，多放點心思再高雄好嗎？」

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