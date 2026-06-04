黃國昌新書還敢提自己守護勞權？ 粉專舉例狠打臉：血汗慣老闆！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日出新書《向光前行》，書中提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，最後只剩自己還在「堅持」，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」，遭砲轟扭曲歷史、抹黑昔日戰友。粉專「黑暗流浪者」則跳出來痛批，黃國昌還敢在自己的書中提這段為勞權發聲的往事，他根本不是重視勞權的人，勞權對黃國昌而言，不過是博取聲量的工具罷了！

黑暗流浪者在臉書發文，「其實自從黃國昌進入公眾視線以來，他的行事方式都非常一致，而且破綻很明顯。對於他的種種作秀行為，你只要願意稍微多想一下，多用點常識判斷，就能識破他的伎倆。當年黃國昌把時代力量全黨拖上街頭靜坐抗議，打的議題是勞基法修惡，是要替勞工爭取勞權。但你只要仔細思考一下他的行為，你就會輕易發現，黃國昌不僅是以最沒效率的方式來衝撞體制，製造社會對立，他甚至連以身作則實現勞權都沒做到。」

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他接著說：「舉個例子，黃國昌在質詢官員時，非常喜歡要求對方在當天下班前就把資料交到他的辦公室，來表現得自己似乎很認真履行立委職責，並藉由狂電官員使行政機關上緊發條的方式，好讓他的受眾以為他是個最能代替他們監督政府的立院戰神。」

「然而凡是任何有在公部門服務經驗，曾遇過議員或立委索資的人都知道，從蒐集、整理到做成能交給民代的資料，中間還要經過許多陳核關卡，因此往往需要不只一天的時間。因此黃國昌要求當天下班前就把資料交給他，只意味著負責承辦相關業務的人那一天全都必須拋下所有事情來趕工，才有可能勉強來得及在他規定的時間內完成。如果剛好承辦人員還有其他緊急的事情也必須在當天完成，他們只能選擇加班趕工，畢竟他們的正規上班時間都拿來應付黃國昌的索資要求了。」

「一個真正重視勞權的人，是不可能把機關承辦人員逼到這種程度來成就他個人聲量的，但黃國昌顯然不在乎這些承辦人員有沒有其他事要做，當天會搞到多晚才能下班，他只在乎自己演戲的成果，和能不能及時拿到表演道具來繼續演出。」

黑暗流浪者又舉另外一個例子，「2024年2月2日，當這屆立法院正在決定開議時間時，才剛重返立院的黃國昌，立刻準備繼續演出他那『全立法院只有他一個人在認真上班』的戲碼，嫌原本表定的2月23日開議實在太晚，希望2月6日就開議，還堅稱他的底線是2月16日。他顯然想用提前開議這件事來表現出其他人都想放假鬼混，只有自己夙夜匪懈、戮力公務的樣子。」

「然而如果你願意多思考一下，應該會馬上發現黃國昌咆哮的開議日期有多不合理。立法院開議前，助理們勢必要先準備好法案資料，做這些事當然需要時間。黃國昌卻完全不管如果是2月6日開議，助理們就會只剩下4天時間（如果只算工作日的話甚至只剩下2天）可以完成這些準備工作；而如果在2月16日開議，他等於是在要求所有助理必須在過年期間加班趕工。」

「後來經過韓國瑜的協調下，最終決定在2月20日開議，但從黃國昌公開喊出這種顯然不打算給助理足夠時間來寫法案，或讓助理必須在過年期間加班寫法案的開議日期，就可以看出他是個多血汗的慣老闆，而且非常自我為中心，想幹嘛就幹嘛，別人都必須犧牲自己來配合他。」

他直言，「說穿了，勞權對黃國昌而言，只是他博取聲量的工具，實際上他根本不重視勞權，他甚至覺得別人都必須燃燒生命工作來成就他個人，他永遠只在乎自己的利益。如果你在黃國昌還是時代力量立委時沒看清他，還覺得看著他痛電官員很爽；如果你在黃國昌重返立院時仍然沒看清他，還覺得他要求提前開議是在認真監督問政，如今看到黃國昌這樣對待曾經的戰友洪慈庸，你總該看清他了吧？」

「講白一點，要求一個剛小產的同志戰友在10幾度的低溫之下陪你長時間淋雨、靜坐、絕食，完全不顧她的身體狀況能否承受，這種行為換作是在任何職場上，都是會被投訴到爆的性平事件，絕對不該因為做這件事的人是黃國昌就被合理化。台灣社會過去就是太縱容柯文哲跟黃國昌，且過於無視他們那不堪的陰暗面，才養出了這兩頭怪物。」

最後黑暗流浪者表示，「希望未來大家在關注公共事務時，遇到那種特別喜歡表現得正氣凜然、做出誇張事情來博取聲量的政治人物，能夠多思考一下這些言行是否不對勁，才能識破這種人的真面目，而不至於被帶風向，在不知不覺中扭曲了認知跟價值觀，台灣社會真的不能再養出下一個黃國昌了。」

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