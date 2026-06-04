傳台中吸金潛逃火鍋店老闆女兒是助理 楊瓊瓔駁斥：勿影射連結

台中丹水滾火鍋店已關閉，負責人遭指控吸金潛逃。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區丹水滾火鍋店與丹趣淘旅行社負責人洪女，因涉嫌吸金數十億元，疑因投資失利，一家四口飛至中國，300多名投資人受害。有網友指稱洪女與立委楊瓊瓔熟稔，女兒還擔任楊的助理，但也隨父母飛出國，楊瓊瓔駁斥，她強調立院助理名冊皆可查詢。

楊瓊瓔說，自己長期在地方服務，參與地方活動、與民眾合影或同框，本來就是民意代表很日常的工作，地方上有許多熱心參與公共活動、公益活動或社區事務的人士，民意代表因為活動場合而認識，這是很正常的事情。

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這對夫妻過去在地方上確實較為活躍，也因為地方活動場合而認識他們，說實話，作為地方民意代表，認識地方上活躍的人士並不奇怪；如果完全不認識，反而才不合理。但要清楚說明，與他們沒有任何投資關係、金錢往來或利益關係，單純就是在地方活動場合會遇到、因此認識。

楊瓊瓔說，她本人不做任何這類私人投資、也沒有參與任何投資合作，外界不應該因為公開活動中的合照或同框，就過度連結或做不必要的影射。

她建議這起事件受害民眾可以立即報案及提告，當事人也應勇敢面對，趕快出來解決問題，也希望相關單位儘速查明事實、依法處理。受害民眾若有需要協助，也可以聯繫她的服務處，也一定盡力提供相關協助。

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