為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳台中吸金潛逃火鍋店老闆女兒是助理 楊瓊瓔駁斥：勿影射連結

    2026/06/04 16:24 記者張軒哲／台中報導
    台中丹水滾火鍋店已關閉，負責人遭指控吸金潛逃。（記者張軒哲攝）

    台中丹水滾火鍋店已關閉，負責人遭指控吸金潛逃。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區丹水滾火鍋店與丹趣淘旅行社負責人洪女，因涉嫌吸金數十億元，疑因投資失利，一家四口飛至中國，300多名投資人受害。有網友指稱洪女與立委楊瓊瓔熟稔，女兒還擔任楊的助理，但也隨父母飛出國，楊瓊瓔駁斥，她強調立院助理名冊皆可查詢。

    楊瓊瓔說，自己長期在地方服務，參與地方活動、與民眾合影或同框，本來就是民意代表很日常的工作，地方上有許多熱心參與公共活動、公益活動或社區事務的人士，民意代表因為活動場合而認識，這是很正常的事情。

    這對夫妻過去在地方上確實較為活躍，也因為地方活動場合而認識他們，說實話，作為地方民意代表，認識地方上活躍的人士並不奇怪；如果完全不認識，反而才不合理。但要清楚說明，與他們沒有任何投資關係、金錢往來或利益關係，單純就是在地方活動場合會遇到、因此認識。

    楊瓊瓔說，她本人不做任何這類私人投資、也沒有參與任何投資合作，外界不應該因為公開活動中的合照或同框，就過度連結或做不必要的影射。

    她建議這起事件受害民眾可以立即報案及提告，當事人也應勇敢面對，趕快出來解決問題，也希望相關單位儘速查明事實、依法處理。受害民眾若有需要協助，也可以聯繫她的服務處，也一定盡力提供相關協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播