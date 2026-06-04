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    首頁 > 政治

    日菲海域談判對台無約束力 林佳龍：主要是針對中國

    2026/06/04 16:30 記者黃靖媗／台北報導
    日本和菲律賓將啟動日菲海洋邊界劃界談判，外交部長林佳龍4日表示，日菲談判主要是針對中國，在國際法上對台並無約束力。（記者塗建榮攝）

    日本和菲律賓將啟動日菲海洋邊界劃界談判，外交部長林佳龍4日表示，日菲談判主要是針對中國，在國際法上對台並無約束力。（記者塗建榮攝）

    日本和菲律賓將啟動日菲海洋邊界劃界談判，外交部長林佳龍今（4）日表示，中國軍事擴張已至太平洋、台灣東部，軍機艦更出沒於釣魚台及巴丹島附近海域，日菲談判主要是針對中國，在國際法上對台並無約束力；對於中國發聲抗議，林佳龍批評，是倒果為因，中國無權代表台灣，也不用越俎代庖，中國是製造問題的人。

    林佳龍今日於「捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台記者會」表示，台灣對日本及菲律賓建立全面戰略夥伴關係表示歡迎。日本與菲律賓談兩國的專屬經濟海域，兩國分別與台灣簽有漁業協定，也都講得很清楚，不會涉及到對我國的約束力，在國際法上也不涉我國。

    林佳龍認為，日菲談判最重要是要針對中國，因為中國軍事擴張已到太平洋、台灣東部，軍艦、飛機都已出入釣魚台及巴丹島附近海域。因為中國正在破壞現狀，周邊國家要增進互相合作，台灣也有增加與日本、菲律賓的合作，都有助維持台海及第一島鏈和平穩定。

    對於中國出面抗議，林佳龍認為，是倒果為因。中國企圖破壞台海及區域的和平，大家一起來阻止。台灣、菲律賓、日本都同樣面對中國軍力擴張，中國沒有權利代表台灣，中國也不用越俎代庖，中國就是製造問題的人。

    林佳龍強調，我國家立場很清楚，中華民國台灣是主權獨立國家，會捍衛包括專屬經濟海域等權利，我國與日本、菲律賓也都簽有漁權協定，過程中，日菲除了有公開說明，也有與我國溝通，確保我國國家利益不受損害。

    林佳龍總結指出，第一，日本與菲律賓的專屬經濟海域有重疊，日菲兩國要談，但並未擴張、增加其專屬經濟海域範圍；第二，日菲怎麼談，在國際法上對台並無約束力；第三，我國與日菲兩國也有談漁權談判，日菲也藉由公開或外交管道，確保不損及台灣利益，我國一定會保護國家主權及漁權，請國人放心。

    林佳龍表示，少數人企圖扭曲問題、轉移焦點，是正好中計，讓中國得利，而中國卻是此問題的製造者，相信只要說明清楚，在此問題上大家會支持政府立場。

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