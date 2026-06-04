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    首頁 > 政治

    民調僅落後對手0.6百分點 柯志恩：爭取更多支持

    2026/06/04 17:18 中央社
    國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照）

    有媒體今天公布最新民調指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩支持度僅輸民進黨對手賴瑞隆0.6個百分點。柯志恩說，會盡全力爭取更多支持；賴瑞隆表示，民調真正的目的，是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據。

    TVBS新聞網今天公布最新民調顯示，在藍綠高雄市長參選人中，國民黨的柯志恩支持度39.7%，僅微幅輸給民進黨的賴瑞隆40.3%，雙方差距僅0.6個百分點。

    對此，柯志恩表示，對所有民調都保持尊重態度，而這段時間內民調的成長，除了反映高雄市民對她的信任持續增加，也顯示市民對未來市長的期待，「尤其是面對重大議題時，能否更具執行力、更有肩膀的去解決問題」。

    柯志恩強調，她相信自己絕對是比對手更適任高雄市長的人選，未來也會持續傾聽基層，並提出更多具體政策，「絕對讓市民有感，盡全力爭取更多人支持」。

    賴瑞隆則回應表示，民調真正的目的，是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據。理性務實的市民都很清楚，「對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益」。

    賴瑞隆說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質：以高雄發展為優先、以市民利益為第一；唯有真正守護高雄產業、創造就業機會、推動城市轉型，才是獲得市民信任與支持的根本。

    高雄市長陳其邁上午在高雄市議會被問及此事時表示，現在還是專注於市政，希望把市政做好，讓市民有感。

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