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    持有電子煙罰10萬、毒駕拒測首次開罰27萬 行政院：修法6月陸續提出

    2026/06/04 16:21 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天通過「毒品及毒駕防制專題」。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今天通過「毒品及毒駕防制專題」。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今天通過「毒品及毒駕防制專題」，院長卓榮泰指示重懲毒駕等3面向策略、14項措施因應。除毒駕致死刑責將提升、製造或運輸依托咪酯（即喪屍煙彈）最重可判死刑、毒駕致死終身吊銷駕照外，持有電子煙可罰10萬元、毒駕拒測首次開罰27萬元，相關修法將在6月陸續提出。

    在重懲毒駕方面，交通部說明，除全面提高法定刑度、吊銷駕照外，道路交通管理處罰條例對於毒駕罰鍰，機車9萬元、汽車12萬元，第2次、第3次罰鍰再加9萬元，罰鍰無上限；毒駕拒測首次開罰27萬元、第2次45萬元，第3次以上加罰18萬元，同樣累加無上限。

    對於毒駕頻傳部分原因歸咎於電子煙取得容易，對此，衛福部說明，考量現行「菸害防制法」雖已針對使用電子煙行為訂有處罰規定，但對持有行為尚無明確管理機制，已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，規劃未來除得依法沒入外，並可處3萬元至10萬元罰鍰。

    衛福部次長莊人祥在行政院會後記者會表示，依托咪酯2024年8月被公告為毒品後，海關迄今查獲進口29案、電子煙主機本體也查獲將近20萬隻。

    法務部次長黃謀信指出，法務部預計6月17日召開毒品審議委員會，確認是否將依托咪酯升級為第一級毒品，並提出相關修法。

    外界關注毒駕致死刑期若只提升至12年，在野黨認為仍不符社會期待，黃謀信說，刑責加重的調整必須考慮到衡平性、比例原則以及考量各界意見，但整體而言，毒駕刑責會往提升方向修正。

    14項措施中包含刑法、道路交通管理處罰條例、菸害防制法都需修正，對於何時送立法院審議？行政院政務委員林明昕表示，刑法修法需要送司法院會銜提案，但第一波修法預計6月都會送立法院審議，仍需要相關數據佐證的修法則會列為第二波修法，也會在這會期都送立院審議。

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