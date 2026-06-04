黃國昌新書稱戰友落跑！王婉諭舉2鐵證打臉要求公開道歉並下架更正

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發表新書《向光前行》，重提2018年他仍在時代力量參與勞基法修法抗爭的往事，宣稱最後只剩自己與徐永明還在堅持、林昶佐與洪慈庸等人都先閃人。此番言論不僅引發洪慈庸丈夫卓冠廷首度痛揭當年流產憾事，時代力量黨主席王婉諭今（4日）也正式發文打臉黃國昌。

王婉諭今天發文表示，政治人物寫書不能扭曲事實、篡改記憶，更不能用抹黑他人的方式來墊高自己。針對黃國昌在新書中聲稱「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」並以此定調為離開時力的轉折點，王婉諭強調「事實根本不是如此」，並提出兩份鐵證釐清真相。

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王婉諭強調，2018年她還沒加入時代力量，但是當時許多跟黃國昌一起走上街頭的夥伴，至今還和她們並肩走在一起，為了台灣社會而奮鬥。作為時代力量黨主席，為了維護黨的聲譽，也為了釐清真相，她必須把事實講清楚。有兩份資料，可以證實他書中所述並非事實。

第一份資料是台北地檢署的不起訴書，上面白紙黑字記載警方清場時間為1月8日凌晨4時18分，當時被列為在場的被告清楚寫著黃國昌、洪慈庸、林昶佐、徐永明共4人，直接否定了黃國昌身邊沒人的說法。

第二份則是時代力量2018年1月8日凌晨的臉書發文：「今凌晨4:17，警方開始驅離立法委員與現場人員。」、「徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，被團團警力包圍。徐永明委員遭警方強制驅離送上救護車；被女警包圍住的洪慈庸委員，堅持不上救護車，經溝通由林昶佐委員陪同一起到台大醫院急診室掛號。」、「最後離開的黃國昌委員，赴台大醫院關切同事洪慈庸等人之健康狀況。」

王婉諭說，黃國昌當時的心境為何她不得而知，但他所描繪的情境顯然與事實不符。包含黃國昌主席在內，當年一起在凱道抗爭的立委、黨工、支持者，都是曾與時代力量並肩作戰的夥伴，他們為社會改革奮鬥的付出，不該被輕易抹煞。

王婉諭痛批，黃國昌不能為了形塑自己孤高的英雄形象就扭曲事實，這對當年所有並肩淋雨、被警力包圍與驅離的夥伴非常不公平。她嚴正要求黃國昌將書中與事實不符的內容全數更正並公開道歉。在完成更正之前，應該將這本書下架。

王婉諭直言，這些事不過發生在8年之前，至今仍是時代力量重要的發展歷程。對於這段歷史，每個人都可以有自己的詮釋，但詮釋必須建立在事實之上，而不是一段經不起檢驗的謊言。

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