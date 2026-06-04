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    首頁 > 政治

    20年前在美賓州大學讀碩士 20年後蘇巧慧、沈伯洋立院接待國際學者

    2026/06/04 16:05 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍立委、台北市長參選人沈伯洋，今（4）日於立法院共同接待來自加州大學柏克萊分校國際學者訪問團。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍立委、台北市長參選人沈伯洋，今（4）日於立法院共同接待來自加州大學柏克萊分校國際學者訪問團。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍立委、台北市長參選人沈伯洋今（4）日於立法院共同接待來自加州大學柏克萊分校國際學者訪問團。蘇巧慧表示，她與沈伯洋20年前都在賓州大學修讀法學碩士，如今以立委、雙北市長參選人身分接待外賓，別具意義，盼能透過自身經驗，讓國際社會更深入了解台灣現況。

    蘇巧慧指出，她從首屆立委至今，歷經教育文化、衛環及內政委員會，關注議題廣泛；沈伯洋則是國防外交與資訊戰研究領域的專家，2人組合能讓國際學者更全面、深入地掌握台灣現況，也期望更多民主夥伴能夠持續在政界、商界、學界等多樣國際場域中用台灣視角、說台灣故事，為台灣挺身而出。

    蘇競辦表示，學者們在交流中針對國際政治、資訊戰等議題提問，沈伯洋結合學術研究與數據分析，詳述台灣當前面臨的挑戰與威脅，蘇巧慧則針對「全社會防衛韌性」及「地方選舉」議題，分享政府如何將「韌性」概念融入民眾日常，接續針對新住民政策、科技產業發展等多元議題展開熱烈討論。

    蘇競辦補充，此訪團為柏克萊分校U.S.-Taiwan-European Next Generation Working Group計畫的成員，致力於培養下一代台美關係研究學者；為展現台灣在地文化，蘇巧慧也預備手搖飲、紅龜粿等台灣傳統小吃，並致贈印有Q版形象的不織布袋、帽子及她與沈伯洋合體印製的「限定版菜瓜布」等文宣小物，讓外賓感受台灣選戰的活力與創意。

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