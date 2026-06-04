日菲啟動海域談判 行政院嗆中國：不應藉機把台灣東部內海化

行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會強調，日菲談判不能影響台灣權益，台灣將與雙方持續溝通，而中國也不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。（行政院提供）

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界劃定談判，中國則公開指出海峽兩岸同屬一個中國，日菲作法已侵害中方海洋權益。行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會強調，日菲談判不能影響台灣權益，台灣將與雙方持續溝通，而中國也不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。

日本與菲律賓日前同意啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層劃界談判，由於相關海域與台灣專屬經濟海域高度重疊，引起關注，中國外交部則公開指出海峽兩岸同屬一個中國，日菲作法已侵害中方海洋權益。

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李慧芝指出，外交部已經清楚說明，日菲兩國協議不涉及第三方，台灣也要求雙方承諾協議時不能侵害台灣利益，台灣也會持續跟對方溝通，至於中國不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。

外交部昨說明，經過我方與日菲兩國確認，相關協議談判過程及結果均不會影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利；鑒於日菲擬談判劃界區域與我國經濟海域高度重疊，外交部也呼籲日菲，必須就相關議題與我方協商。

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