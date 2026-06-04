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    首頁 > 政治

    沒鄭習會就無足輕重？林俊憲曝鄭麗文反常布局2028

    2026/06/04 15:52 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（演講者）訪美，2日在舊金山僑宴闡述兩岸和平路徑。訪團成員中配中常委勤彭蓁（右一）坐主桌。（中央社）

    國民黨主席鄭麗文（演講者）訪美，2日在舊金山僑宴闡述兩岸和平路徑。訪團成員中配中常委勤彭蓁（右一）坐主桌。（中央社）

    國民黨主席鄭麗文與舊金山僑界晚宴時強調「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，此番極盡諂媚的言論引發輿論譁然。對此，立委林俊憲痛批，堂堂在野黨黨魁竟將中國領導人習近平捧上天，令人匪夷所思，不過對比其過往奪權之路，卻是「一點都不意外」。

    林俊憲今日於社群平台指出，鄭麗文去年競選黨主席時，論資歷並非本土大佬，論血統更非黃復興或正藍軍。當時對手郝龍斌與其支持者趙少康曾公開指控有「境外勢力」介選，在YouTube、TikTok上湧現大量支持鄭麗文的網軍。

    林俊憲直言，這些幕後黑手就是習近平，鄭麗文內心很清楚，「沒有習近平就沒有她」，而且，現在不是陽春的黨主席，而是升格為「習近平唯一認證」的黨魁，這是以往國民黨主席都沒有的待遇。

    林俊憲分析，奇怪的是，年底台灣地方大選近在眼前，全黨上下正為地方首長布局焦頭爛額，鄭麗文這趟訪美卻反常地狂談2028年總統大選。這種超前部署顯然是「北京中央」已經給鄭壓力。

    林俊憲透露，早在「鄭習會」前，鄭麗文就拋出「2028年重返執政，兩岸就會恢復交流」的說法，甚至稱「習近平是中國唯一對台有善意的人」。鄭麗文背後邏輯就是恐嚇台灣選民，即「若2028年不選她，台灣就會完蛋」。此顯示習近平早就量身打造鄭麗文這名「一號中共代理人」介入大選。

    林俊憲直指，2028大選的前哨戰，從她踏進舊金山的那刻起，就正式開始了。

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