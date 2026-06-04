推動金包里慈護宮重建 侯友宜盼李四川接棒完工

新北市金山區金包里慈護宮今天（4日）舉行上梁大典，新北市長侯友宜（前排右二）、國民黨新北市長參選人李四川（前排右三）抬頭仰望上梁的完成。（記者俞肇福攝）

新北市金山區金包里慈護宮今天（4日）舉行上梁大典，國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜共同出席盛會。慈護宮董事長游忠義表示，感謝李四川、侯友宜在副市長任內協助廟方推動重建修復，期盼未來李四川當選，讓市政一棒接一棒、棒棒都強棒；侯友宜也表示，李四川在副市長任內便經常來巡視重建工程，期望李四川未來接棒，推動後續工程完工。

金包里慈護宮擁有200多年的歷史，是地方重要信仰中心，已登錄為新北市歷史建築，由於歷史悠久、主殿結構損壞，目前正進行修復工程。李四川與侯友宜與在場鄉親共同見證地方信仰的重要時刻，並一同感念媽祖經年累月對地方的庇佑。

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李四川繼6月1日（週一）前往慈護宮參拜，並到萬里野柳地質公園內的「媽祖洞」，參與「金包里二媽回娘家」活動，一同見證北海岸在地重大宗教慶典，李四川再度出席慈護宮重建上樑大典。李四川指出，出身討海世家，從小拜媽祖、對媽祖有深厚情感，過去便經常到金山參與慈護宮活動，祈求媽祖能繼續保佑新北市風調雨順、市民安居樂業，未來當選後，一定會發揮工程專業、全力協助廟方重建工程，守護在地信仰及文化，並帶給地方更多建設發展。

在上樑大典後，李四川也到慈護宮平安福宴，向所有與會鄉親問好，受到滿場熱烈歡迎，許多鄉親看到李四川到來，興奮高喊凍蒜、爭相合影，也有信眾特別感謝李四川在副市長任內，協助廟方推動重建，期盼未來李四川能高票當選新北市長，繼續推動在地建設。

新北市金山區金包里慈護宮今天（4日）舉行上梁大典。（記者俞肇福攝）

新北市金山區金包里慈護宮舉行上梁大典，新北市長侯友宜（圖右一）期盼李四川能順利接棒，完成慈護宮修復工程。（記者俞肇福攝）

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