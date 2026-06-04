公務員專業加給6月拍板？ 行政院回應了

被問到專業加給方案是否出爐，與調薪案脫鉤處理或一併考量？人事總處給與福利處長陳素枝今（4）日指出，公務人員專業加給是待遇調整其中一個項目，每年若有相關調整規劃，都會納入綜合評估。（圖由行政院提供）

行政院人事總處人事長蘇俊榮曾預告，6月底前會大幅調整公務員專業加給表，同時爭取明年度軍公教調薪機會。被問到專業加給方案是否出爐，與調薪案脫鉤處理或一併考量？人事總處給與福利處長陳素枝今（4）日在行政院會後記者會指出，公務人員專業加給是待遇調整其中一個項目，每年若有相關調整規劃，都會納入綜合評估。

對於調升公務員專業加給，蘇俊榮3月在立法院表示，目前有討論公務員專業加給表，但牽涉數十萬公務員專長，因此大約6月底前會做大幅度調整，並把調整方案送到行政院，後續行政院處理好會公告。

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對於專業加給是否今年就以追加預算的方式調整，還是明年跟軍公教調薪一併考量？對此，陳素枝僅表示，公務人員專業加給是待遇調整其中一個項目，每年若有相關調整規劃，都會納入綜合評估。

針對軍公教明年調薪案，行政院長卓榮泰日前曾指出，有望朝加薪3至4%基礎上去思考。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已多次說明，經濟成長是國家繁榮象徵，但公平分配才是政府重要責任。

李慧芝說，最低工資漸進調升自2015年的2萬0008元到如今的2萬9000元，軍公教也4度調薪。隨著國家經濟體質比過去更穩健，且民間最低工資持續在成長，政府會透過制度化的審議機制，參考軍公教員工待遇審議委員會建議、結合國內各項財政指標及建議進行全盤評估。

此外，國民黨立委翁曉玲等人今日偕多個軍公教團體舉行記者會，預告藍白黨團將提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員年度待遇，於消費者物價指數累計成長率達3%時應調整，或至少每4年檢討；審議委員會納入軍公教代表與專家學者等，並喊話政院速提草案。

陳素枝說，軍公教待遇調整已建立完整運作機制，在相關調整方案提送待遇審議委員會審議前，人事總處與教育部將先行召開公教團體座談會，廣泛蒐集各團體代表意見與建議，並由相關機關於審議委員會中代為表達，相關意見亦將同步公開於人事總處網站，並提供行政院作為政策研議參考。

陳素枝表示，為進一步強化基層公教人員參與機制，人事總處已擬具「軍公教人員待遇調整條例草案」，未來在待遇調整審議諮詢機制中，將納入基層公教代表參與，使待遇調整過程更具透明性與參與性。

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