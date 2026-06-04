民眾黨市議員參選人赴監察院告發未利益迴避 蘇巧慧：不怕檢驗

民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今早赴監察院告發蘇貞昌、蘇巧慧、蘇巧純三人，指控其違反「公職人員利益衝突迴避法」。（記者陳治程攝）

民眾黨上週召開記者會，質疑民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純旗下公司「曠世智能」，連獲國發基金投資、經濟部補助卻經營不善更涉投資詐騙，質疑蘇巧慧及其父親、前行政院長蘇貞昌未利益迴避，而民眾黨新北議員參選人林子宇等三人今早赴監察院告發，呼籲蘇家面對問題。蘇巧慧回應，她妹妹做事不違法，她也不怕檢驗，會正向面對選舉。

民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今（4）早召開「監察院起床！國家的不是蘇家的！告發蘇巧慧、蘇貞昌、蘇巧純違反《公職人員利益衝突迴避法》記者會」，公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧及其胞妹蘇巧純，和父親、前行政院長蘇貞昌未利益迴避，直指蘇巧純在蘇貞昌任行政院長期間，其「曠世智能」公司連拿國發基金、經濟部補助，但卻經營不善、旗下平台更涉入投資詐騙，質疑連獲國家投資之合理性。

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林子宇首先批評，國發基金管理會對此發布的6點聲明是「避重就輕」，更抨擊經濟部回應商發署「一樣在洗地」，稱蘇巧純非該公司負責人，但她既是董事又是營運長，正告蘇巧慧別再迴避，質問她未來若有機會入主新北市政府，「會不會繼續讓『蘇友友，蘇家族』無視利益迴避，把黑手伸進新北市政府？」

陳怡君則強調，根據「公職人員利益衝突迴避法」，公職人員的二親等以內親屬若擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業，即須主動揭露，但蘇貞昌家族並沒有這樣做，嚴正呼籲蘇家好好面對問題，同時希望監察院不要「真的成為綠色打手、蘇家一家人的遮羞布」。

陳語倢則把矛頭轉向監察委員田秋菫、王幼玲等人，以及代理監察院長李鴻均，指稱他們先前遭檢舉濫用公務車、甚至「搶基層業績」主動介入地方衛生局和消保官業務，呼籲他們依法辦理其告發，不要放水。

對此，蘇巧慧回應，她妹妹的專業是互動設計，曾拿過兩種有設計界奧斯卡之稱的國際大獎五座以上，民間公司或公益團體都會主動找上門合作；妹妹做的事不違法，她也從不干預工作，強調她已參政十年、歷經多次選舉「不怕任何檢驗」，強調未來繼續正面、陽光應對選舉。

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