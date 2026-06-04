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    首頁 > 政治

    挨轟護漁態度軟弱 海巡署駁斥：任何國家訴諸管轄權將一概驅離

    2026/06/04 14:22 記者邱俊福／台北報導
    海巡艦艇執行護漁任務。（記者邱俊福翻攝）

    海巡艦艇執行護漁任務。（記者邱俊福翻攝）

    針對日本與菲律賓啟動劃分兩國專屬經濟海域及大陸礁層談判案，有部分媒體指稱「遭轟護漁態度軟弱，海巡署把球拋外交部」；海巡署今對此嚴正駁斥，表示是媒體下標時曲解發言內容，完全與事實不符，並強調專注維護自由航行，捍衛我國主權，任何國家訴諸管轄權，海巡署將一概驅離：

    海巡署署長張忠龍昨表示，外交部已清楚表達政府立場，也就是相關談判過程應考量我國經濟海域範圍，不應影響台灣漁民的作業權益。至於是否應更積極介入談判，屬外交部權責，他不便代為回應。同時指出，我國與日本、菲律賓均已簽署執法合作協定及相關合作機制，未來將依照相關法律規定，持續執行護漁工作，保障漁民權益。

    張忠龍表示，日菲協議談判無法影響我國依國際法及海洋法所享有之主權權利，也不影響我國與日本簽署之「台日漁業協議」及與菲律賓簽署的「台菲漁業執法合作協定」等既有機制之執行。而任何國家都不能侵犯我國的主權，海巡專注在海上捍衛主權，維護自由航行，但任何國家訴諸管轄權，將堅守立場，一概驅離，目前已依各漁汛期狀況部署勤務，派遣艦船艇於各重點海域執行巡護任務，確保我國海洋權利及漁民作業權益。

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