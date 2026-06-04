基市議員質疑 債務77億卻舉債發現金7億

基隆市議員陳冠羽認為市府舉債發現金的政策荒謬。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會今天審查基隆市追加預算，追加歲入18億餘元、歲出23億餘元，新增舉辦債4.8億元。但市議員質疑今年債務將達77億元，卻要舉債發現金7億元，排擠一般民生建設，令人不可思議。市府財政局長謝妙蓮表示，將透過大型聯開、促參與都更案拓展財源，在建設投資與市民需求取得平衡。

今年追加預算歲入18億元，包括財畫法歲入減少中央撥補基隆市11億元；歲出23億元，包括警消危險勤務加給、營養午餐及長樂65社福政策，不足4.8億元舉債弭平。

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議員陳冠羽認為，財劃法修正後基隆少了17億，今年撥補了11億，尚有億元未到位。今年的舉債規劃將達77.6億元，創下近年新高，市府卻稱「財政穩定」，為何需要借錢發現金？追加預算中包括長樂65（中秋禮金發6500元）和免費營養午餐就高達7.7億元，在財源不確定性情況下，市府理應優先投入城市發展與民生建設，而非將有限資源投入短期性的現金政策。

市府近年聲稱舉債縮減，但今年又回到4年前的舉債水準，陳冠羽希望市府將有限財源用在刀口上，包括亟待改善公共運輸長期虧損與駕駛人力不足、道路與人行環境改善需求、長輩長照量能不足、老舊校舍等待改建、警消及基層公務人力缺額，以及人口持續流失、高房價與少子化等結構性挑戰，這些都需要穩定且長期的財政投入。

基隆市議會審查市府追加預算。（記者盧賢秀攝）

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