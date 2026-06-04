武陵「新店市長」風波延燒！詹江村認遭藍營切割：落選也不後悔

國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，因學生一句「新店市長」的玩笑話遭國民黨市議員「村長」詹江村發文公審，引發輿論譁然。今（4）日他再度於臉書發文，透露自己因為這起事件遭到藍營徹底切割，並感嘆就算因此落選也絕不後悔，剛好可以退休雲遊四海。

詹江村今天在臉書發文表示，政治人物當然可以被批評，但是畢業典禮是大家的。自從韓國瑜當高雄市長，學生在畢業典禮上面，刻意給市長「漏氣」，學生被全台灣的媒體採訪，被綠媒的政論節目吹捧，被大家鼓勵。自此全國各地的畢業典禮，尤其是名校的畢業學生，紛紛起而效尤蔚為風潮，就算媒體沒有關注到，也可以自己拍成影片，放到脆（Threads）上面成為英雄。

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詹江村指出，學生嗆地方首長當然是可以，但是畢業典禮是全校同學，人生中最重要的一天，卻因為一位同學的個人英雄主義，而可能影響畢業典禮的氛圍。這種畢業典禮嗆縣市首長，成就自己的風潮，完全漠視其他同學的權益，就是全國教育的失敗，甚至已經扭曲整個社會的價值觀。

詹江村隨後點名民進黨桃園市長參選人黃世杰，批評其將學生的行為說成是「社會可貴的資產」，更對黨內同胞感到失望。他透露，這次事件連藍營的民意代表與意見領袖，都隱隱約約在鼓勵學生的表現、不敢端正視聽，導致現在有許多高中老師被學生嗆、被追打，社會卻完全無法伸出援手。

詹江村坦言，雖然因為這次事件被媒體圍剿好幾天，也被藍營徹底切割，但他依然不後悔自己所做的一切，「或許我會因為這次學生事件而落選，我不會後悔的，已經做了5屆議員，沒有選上也剛好可以退休，趁著身體還矯健，可以雲遊四海，政壇就交給更年輕的其他人了！」

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