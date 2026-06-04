大讚中國低物價被問「想定居嗎？」 館長忙裝沒聽到畫面曝

同桌的女性地陪馬上問「想不想在這定居？」結果館長沒有正面回答。（取自館長YT直播）

網紅「館長」陳之漢近日開啟了中國「川渝行」。他近日在一間餐廳用餐時大讚物價便宜，同桌的女性地陪馬上問「想不想在這定居？」結果館長沒有正面回答，自顧自地喊：「對，真是感動，太便宜了！」

館長1日前往四川都江堰參觀，並與當地地陪前往一間自貢味餐廳吃飯，館長有感而發表示：「我每次聽到你們的物價，都感動到想要流淚。」一旁地陪女子忙插口問：「想不想在這定居？」沒想到，館長只看了她一眼，繼續表示「對，真是感動，太便宜了！」沒有正面回應。

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館長還指著一桌子菜表示，這樣只要人均80到100元人民幣，如果在台灣，下面排隊人潮會排到三條街外，他還抱怨，台灣現在的物價真的是太誇張了。

前中國央視記者王志安昨（3）日將這段影片剪輯發在 X 平台上，影片下方，網友紛紛留言：「他不傻，定居之後就沒什麼利用價值了」、「他住過來了就沒統戰價值了」、「如果聰明，就別問這種問題，只會成為台灣的敘事籌碼而已」、「沒人要定居在物價便宜的地方，那種地方說明你也便宜」、「台灣人人均收入多少，中國人均收入多少，裝他媽什麼孫子」，其中大量留言來自使用簡體字的用戶。

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