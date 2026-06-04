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    首頁 > 政治

    南科全民運動館量體愈改愈大 黃偉哲忍不住皺眉

    2026/06/04 12:55 記者洪瑞琴／台南報導
    南科全民運動館基地位於南科火車站對面的「公滯11」用地，圖為模擬圖。（台南市府提供）

    南科全民運動館基地位於南科火車站對面的「公滯11」用地，圖為模擬圖。（台南市府提供）

    南科全民運動館被視為南科地區重要運動建設，但至今仍未動工，更面臨與建築師解約難題。台南市長黃偉哲今（4）日在市議會答詢時也忍不住皺起眉頭表示，很難理解為何僅是1樓空間設計，建築師設計量體卻一路擴大，過去亞太棒球村也曾出現類似情況，最後不得不與建築師解約處理，如今南科全民運動館再度面臨相同問題。

    黃偉哲表示，市府將盡快檢討合約內容、工程量體與經費規模，以及與建築師之間的合作關係，並承諾在下次會期提出完整報告，此案反映出公共工程採購制度仍有檢討空間，未來在簽訂合約時，應將工程規模與預算1次講清楚，避免出現先招標、後追加預算的情況，造成雙方彼此耽誤，甚至衍生爭議。

    體育局長陳良乾說明，因設計階段建築量體持續增加，相關經費已由1.2億追加至1.6億元，預計6月8日建築師提出規劃報告，後續視審議結果及細部設計審查情況研議是否解約。

    南科全民運動館基地位於南科火車站對面的「公滯11」用地，南市議員陳碧玉今（4）日在議會質詢時直指，安南、新營、永康及仁德4座全民運動館都已陸續動工，唯獨南科全民運動館進度落後。

    南科全民運動館卡關未動工 ，南市議員陳碧玉今日質詢，市長黃偉哲答詢時也不禁皺起眉頭來。（圖擷自南市議會市政質詢直播畫面）

    南科全民運動館卡關未動工 ，南市議員陳碧玉今日質詢，市長黃偉哲答詢時也不禁皺起眉頭來。（圖擷自南市議會市政質詢直播畫面）

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