三峽拜票多名警力維安 柯文哲：我有這麼危險嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲今陪新北市議員參選人吳亞倫走訪三峽，柯文哲途中數了現場警力，和警方直說「我有這麼危險嗎？」（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲今陪民眾黨新北市議員參選人吳亞倫走訪三峽市場拜票、參拜祖師廟，沿途多名警力維安，過程平順，柯文哲途中還回頭數了現場維安警力，直說「我有這麼危險嗎？」，吳亞倫形容是總統級（維安），代表他很重要，對於之後是否會跟民眾黨主席黃國昌分責任區輔選？柯文哲說，每個人的行程，誰有時間，候選人有需要，就全台去輔選。

柯文哲今到三峽市場沿街拜票，有攤販主動索取合照，柯文哲看到合照攤販友人也主動示意一起來拍，還有不少民眾直接翻出手機背面給柯文哲簽名，柯文哲來者不拒，他沿途發送衛生紙，並不忘向鄉親說「要選的不是我，是吳亞倫，拜託支持啦」，柯文哲途中看到吳亞倫的宣傳看板設計太花，特別提點她回去要改。

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柯文哲沿路走到三峽清水祖師廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順，場邊民眾黨幕僚問他要不要喝水，柯文哲說，瓶裝水不環保，喝幾口沒喝完也是浪費，直說沒喝水也沒關係。

他在廟方小歇過後，再徒步到吳亞倫剛簽約、還沒開幕的競總籌備處，柯文哲走下長福橋時，還回頭數秒，數了一下現場維安警力，向眾人開玩笑說「我有這麼危險嗎？」吳亞倫形容是總統級（維安），代表他很重要。

到了競總籌備處，現場還沒裝潢，吳亞倫問有沒有什麼建議？柯文哲說，走精簡風也是可以，他並和吳亞倫說「家徒四壁風」、「禪風」都可以啊，吳亞倫笑回她吃素也是可以，柯文哲簡單看過，與支持者簽名合影後，便結束行程離去。

左起民眾黨新北市議員參選人吳亞倫、支持者、民眾黨創黨主席柯文哲合影。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲於支持者手機背殼簽名。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲拜票途中看到吳亞倫的宣傳看板設計太花，提點她回去要改。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲（前排中）到三峽清水祖師廟參拜。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲（左）走訪民眾黨新北市議員參選人吳亞倫（右）剛簽約、還沒開幕的競總籌備處。（記者黃政嘉攝）

民眾黨創黨主席柯文哲（前排右四）、新北市議員參選人吳亞倫（前排右三）與支持者合影。（記者黃政嘉攝）

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