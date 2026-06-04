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    首頁 > 政治

    超噁！遭狂傳「屌照」騷擾還喊幫生孩子 林珍羽怒公布截圖

    2026/06/04 13:04 記者甘孟霖／台北報導
    北市議員林珍羽自曝長期收到假帳號傳生殖器照片性騷。（資料照）

    北市議員林珍羽自曝長期收到假帳號傳生殖器照片性騷。（資料照）

    公眾人物時常會面對莫名騷擾，台北市議員林珍羽今（4）日在臉書透露，近年有人持續透過假帳號傳男性生殖器照片給她，令她不堪其擾，就算封鎖還是會持續有新帳號私訊。她說，許多女性也默默承受這樣的對待，卻不知道如何是好，今天選擇說出來是為了只能沉默的人們發聲。

    林珍羽今在臉書發文表示，今天要公開說一件讓她憤怒也感到噁心的事，這些年來有人利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾，她封鎖了，但變態持續申請新帳號繼續傳，封鎖根本沒有用，這就是網路性騷擾最惡劣的地方，施暴者零成本，受害者卻要無止盡地承受。

    林珍羽說，今天選擇把這件事公諸於世，照片已經過馬賽克處理，即便如此，在整理這些畫面時，還是感到噁心想吐，她不知道抓不抓得到這種人，但她知道，沉默只會讓他們更囂張，這就是她盡可能不收粉專私訊，而改用線上陳情系統的原因之一，因為粉專私訊開放的管道，早已成為某些人施暴的工具。

    她也指出，更多女性每天默默承受這種對待，卻不知道能怎麼辦、也不敢開口，今天她選擇說出來，是為了所有只能沉默的人發聲。

    北市議員林珍羽自曝長期收到假帳號傳生殖器照片性騷。（林珍羽提供）

    北市議員林珍羽自曝長期收到假帳號傳生殖器照片性騷。（林珍羽提供）

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