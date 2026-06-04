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    首頁 > 政治

    竹縣綠營還缺「母雞」 「小雞」們這樣看

    2026/06/04 12:40 記者黃美珠／新竹報導
    竹2全民調最高的縣議員歐陽霆直言，大家近來都看得到竹北市長鄭朝方的壓力很大，但他相信鄭朝方自有定見，請各界給予尊重，這樣結合起來的戰力，才是真的更有力量。（記者黃美珠攝）

    竹2全民調最高的縣議員歐陽霆直言，大家近來都看得到竹北市長鄭朝方的壓力很大，但他相信鄭朝方自有定見，請各界給予尊重，這樣結合起來的戰力，才是真的更有力量。（記者黃美珠攝）

    民進黨在新竹縣年底的選舉布局，在竹北東區所在的竹2選區提名名單確定後，幾乎已經宣告底定，目前就等帶隊「母雞」亮相。對此，竹2全民調最高的縣議員歐陽霆直言，大家近來都看得到竹北市長鄭朝方的壓力很大，但他相信鄭朝方自有定見，請各界尊重鄭朝方，唯有尊重，結合起來的戰力才是真的更有力量。

    順利獲得提名的縣議員蔡蕥鍹也說，雖然民進黨在新竹縣的「母雞」現在還沒有出來，他們這些「小雞」或「小小雞」已經就好定位，這樣看似群龍暫時無首，但她也很開心地看到，這證明了竹北市民充分擁有自己的選擇權，最終等母雞出現就是大家團結作戰的時刻。她說，每個人都有無限可能，個人努力跟付出是不會被埋沒的。所以只要願意，她認為民眾就會給大家機會。

    同獲提名的竹北市代范格菱和邵啟月都說，他們會持續以上一次參選市代，以「竹北隊」團體戰來力拚選民認同，讓民進黨在議會席次翻漲，為新竹縣做更多服務。

    歐陽霆說，這次竹2選區提名人次翻倍，證明民進黨過去不管是在市民代表的市政服務，或是縣議員的選民服務都獲得了肯定，大家相信團結這份力量可以讓民進黨在議會更有發揮。現在縣長人雖還沒有公布，但他們對未來仍很有信心，相信竹北市民會做出最好的選擇。

    歐陽霆呼籲大家，給鄭朝方更多的尊重。他相信，不管是對原本的竹北市政，或者是未來的新竹縣政，鄭朝方心裡已有定見，不要用趕鴨子上架的方法，而是尊重個人想法，這樣子結合起來的戰力才是真的更有力量的。

    新竹縣議員蔡蕥鍹（左1）說，雖然民進黨在新竹縣的「母雞」現在還沒有出來，他們這些「小雞」或「小小雞」已經就好定位，她相信每個人的努力跟付出是不會被埋沒的，只要願意，民眾就會給機會。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員蔡蕥鍹（左1）說，雖然民進黨在新竹縣的「母雞」現在還沒有出來，他們這些「小雞」或「小小雞」已經就好定位，她相信每個人的努力跟付出是不會被埋沒的，只要願意，民眾就會給機會。（記者黃美珠攝）

    竹北市代范格菱順利獲提名選新竹縣議員，她說將延續過去團體戰的經驗，跟同黨戰友一起搶進議會。（記者黃美珠攝）

    竹北市代范格菱順利獲提名選新竹縣議員，她說將延續過去團體戰的經驗，跟同黨戰友一起搶進議會。（記者黃美珠攝）

    竹北市代邵啟月也獲得提名轉戰縣議會，她也認為過去「竹北隊」的拚鬥模式，可以複製爭取勝選。（記者黃美珠攝）

    竹北市代邵啟月也獲得提名轉戰縣議會，她也認為過去「竹北隊」的拚鬥模式，可以複製爭取勝選。（記者黃美珠攝）

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