拚今年三讀！軍公教待遇調整法制化 在野提CPI達3％即啟動調薪

國民黨立委翁曉玲指出，長期以來軍公教調薪機制缺乏公開透明，調薪幅度與決策過程皆由行政院拍板定案，外界無從得知依據，形同「院長說了算」。（記者田裕華攝）

軍公教明年調薪議題備受關注。國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強今（4）日與18個軍公教團體召開記者會，宣布藍白將共同推動「軍公教人員待遇調整條例」草案，主張建立制度化調薪機制，草案明定，當消費者物價指數（CPI）累積成長達3％即啟動調薪，或每4年至少檢討一次，調幅不得低於通膨增幅1/2，並要求審議委員會納入軍公教代表及專家學者參與。相關草案預計下週於立法院司法及法制委員會排審，呼籲行政院儘速提出版本，建立公開透明的調薪制度，並力拚這會期完成三讀，最慢下會期一定完成三讀。

翁曉玲指出，長期以來軍公教調薪機制缺乏公開透明，調薪幅度與決策過程皆由行政院拍板定案，外界無從得知依據，形同「院長說了算」。她批評，行政院長卓榮泰日前對外喊出替軍公教加薪，卻擺出高高在上的姿態，彷彿調薪是政府給的恩賜，令人無法接受。

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翁曉玲說明，立法院國民黨團與民眾黨團已提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，希望建立制度化調薪機制，避免未來調薪仍取決於執政者心情。草案主張，一、調薪指標明確化，未來只要消費者物價指數累積成長率達3％，就啟動調薪，或每4年定期檢討，調幅不得低於通貨膨脹的二分之一；二、決策公開，未來的審議委員會不能再是密室協商，除了官方代表，他們也要求納入現職的軍公教代表與5位專家學者，打破審議黑箱；三、未來主計總處發布消費者物價指數累積成長率達3％，行政院就要在3個月內召開審議委員會議。

翁曉玲表示，下週司法及法制委員會將排審相關法案，呼籲行政院若真有誠意照顧軍公教，就應儘速提出行政院版本，而非只停留在口號。針對立法時程，翁則說，還需與民眾黨團討論，力拚這會期完成三讀，最慢下會期一定完成三讀。

許宇甄認為，卓榮泰日前稱明年軍公教調薪將依循過去3％至4％慣例，但軍公教真正需要的並非一次性加薪，而是一套能長期保障公平待遇的制度，呼籲行政院既然已完成相關草案研擬，就應儘速送交立法院審議；羅智強則說，軍公教是國家重要支柱，近年待遇卻長期遭忽視，主張政府應「3個立即」，包括立即提出院版草案推動法制化、納入基層軍公教代表參與審議，以及檢討長期低薪問題。

新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南表示，從去年與今年的經濟成長表現來看，合計增幅已接近20％，因此他主張，軍公教調薪幅度至少應達10％以上，以彌補過去十年來的成長差距；中華民國公教軍警消聯合總會副總會長高誓男也呼籲行政院，若真有誠意調整軍公教待遇，也應一併照顧退休軍公教人員的權益。

國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強聯合多個軍公教團體今共同舉行「立法健全軍公教待遇調整制度」記者會。（記者田裕華攝）

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