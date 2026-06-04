民進黨竹縣第2選區議員提名 今提早揭曉

民進黨透過全民調確定在竹二選區提名現任議員歐陽霆（左1）、蔡蕥鍹（右1起往左）、竹北市代范格菱和邵啟月。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部今天提早開箱，針對年底新竹縣議員第2選區（竹北東區）提名6搶4席的最後全民調結果，現任的2名縣議員歐陽霆和蔡蕥鍹支持度領先，歐陽霆獲得37.96%支持，蔡蕥鍹的支持度是30.62%，攜手從竹北市代會轉戰縣議會的市民代表范格菱以1.97%拿到第3名，邵啟月緊追在後，擁有0.875%的支持度挺進提名名單。

爭取提名鎩羽的竹北市民代表陳禹同、竹北市長鄭朝方前任秘書蘇愛婷雖難掩落寞，但當場展現風度，表示接受民調結果，6人跟縣黨部執委黃源慶、張振國一起齊心為民進黨打氣加油。

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這場全民調，執行的有效樣本數是1074份，黨部執行長李美燕說，原定於週一（1日）起到今天，要連續4晚進行，明天才公布結果，沒想到作業提早達標有效份數，所以提早揭曉。

前述6人為了爭取提名，連日來站路口或出席各大小活動增加曝光度拚命拜票，雖競爭激烈但也很有愛，因為今天開箱現場，蘇愛婷遲到了，但范格菱、歐陽霆、邵啟月、陳禹同、蔡蕥鍹等陸續到場者都願意等她，並不以蘇愛婷是新人且遲到就棄而不顧。

負責執委黃源慶宣布，在總和是1之下，6人民調各自支持率是：陳禹同0.0469、范格菱0.1097、蔡蕥鍹0.3062、邵啟月0.0875、歐陽霆0.3796、蘇愛婷0.0701。換算後，歐陽霆以37.96%拿下第一名，蔡蕥鍹30.62%居後，范格菱1.97%搶三，邵啟月0.875%排名第4名。

新竹縣議員竹2選區全民調結果今天出爐，所有餐與者一起齊心替民進黨加油。（記者黃美珠攝）

爭取提名參選縣議員的竹北市代陳禹同（後左）、政壇新人蘇愛婷（前中）雖然鎩羽而歸，但仍展現風度替4名獲提名的戰友鼓掌。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣黨部今天公布竹2選區議員提名全民調結果。（記者黃美珠攝）

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