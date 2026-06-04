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    首頁 > 政治

    彰化5連霸女議員賴清美不連任 交棒兒子「這件事」要做下去

    2026/06/04 12:10 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣5連霸縣議員賴清美攜手八大家具業者黃雍筆，與兒子曾煥燁一起送愛心粽到彰化家扶中心。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣5連霸縣議員賴清美攜手八大家具業者黃雍筆，與兒子曾煥燁一起送愛心粽到彰化家扶中心。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣5連霸女議員賴清美，決定不再連任，今天（4日）仍是趕在端午之前，攜手八大家具業者黃雍筆，共同送出愛心粽子1000顆到彰化家扶中心。賴清美說，這是她從一上任就送出的端午溫暖，到今年已經滿20年，她有交代接棒參選的兒子曾煥燁要繼續下去，曾煥燁也說「絕對不會斷」！

    賴清美說，她在10幾歲時，母親就過世了，媽媽還在世時，都是跟著母親包粽子，吃媽媽包的粽子，但母親走了之後，就再也吃不到媽媽的味道了。後來她路過彰化家扶中心，就會想到不少家扶兒也是來自單親家庭，如果她有能力的話，就要送上愛心粽給小朋友吃。

    因此，她在20年前當選縣議員後，就開始實現她的願望，她結合在地的善心人士一起來做好事，從開始的500顆，後來就加碼到1000顆，就算是民生物價齊漲，她還是照送不誤，累計20年來也送出1、2萬顆愛心粽。

    賴清美表示，今年是她當縣議員最後一年，她確定不連任，要交棒給兒子來選，她有跟兒子說要繼續做，兒子也說不只要繼續做，還要辦得更大，讓她非常欣慰。

    彰化家扶中心主任王震光表示，賴清美議員端午送粽子，中秋送月餅，讓家扶兒都叫她親愛的「賴粽月阿姨」，這不只是收到粽子，更是收到一分溫暖與祝福。

    彰化縣5連霸縣議員賴清美不再連任，由兒子曾煥燁交棒參選，半年來在和美地區大小場合都可以看到母子檔。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣5連霸縣議員賴清美不再連任，由兒子曾煥燁交棒參選，半年來在和美地區大小場合都可以看到母子檔。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣5連霸縣議員賴清美不再連任，交棒兒子曾煥燁參選，也交代要把愛心粽傳承下去。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣5連霸縣議員賴清美不再連任，交棒兒子曾煥燁參選，也交代要把愛心粽傳承下去。（記者劉曉欣攝）

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